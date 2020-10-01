  • BIST 1.144
  • Altın 475,051
  • Dolar 7,7245
  • Euro 9,0705
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 19 °C
»

Köprülü kavşaktan atlayan ve üzerinden kamyonet geçen genç öldü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, köprülü kavşaktan alt yola atlayan ve bu sırada yoldan geçen bir kamyonetin üzerinden geçtiği Fehmi H. (23) yaşamını yitirdi. Fehmi H.'nin atlama anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.
Köprülü kavşaktan atlayan ve üzerinden kamyonet geçen genç öldü

Sevindik Mahallesi'ndeki Orhan Abalıoğlu Köprülü Kavşağı'na, saat 15.30 sıralarında yaya olarak gelen Fehmi H., bir süre korkulukların yanında bekledi. Elindeki çantası ve eşyalarını yere bırakan Fehmi H., bir anda köprülü kavşağın korkuluklarına tırmanıp, kendisini boşluğa bıraktı. 5 metre yükseklikten alt yola düşen Fehmi H.'in üzerinden bu sırada, Kadir Ç. yönetimindeki 09 UK 712 plakalı kamyonet geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, alt geçidi trafiğe kapatıp, çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Fehmi H.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Fehmi H.'nin çantasından yapılan aramada bir enjektör ve çakmak çıktı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Fehmi H.'nin cesedi, kavşaktan atlama sonucu mu, yoksa üzerinden kamyonetin geçmesi sonucu mu öldüğünün tespiti için otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kamyonet sürücüsü Kadir Ç.'yi gözaltına aldı.

Fehmi H.'nin intihar ettiği anlar, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Fehmi H.'nin yaya olarak köprülü kavşağa gelmesi, burada bir süre bekledikten sonra eşyalarını bırakıp, korkuluklardan boşluğa atlaması yer alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuğunun doğduğu gün kazada ölen baba, toprağa verildi01 Ekim 2020 Perşembe 16:48
  • Jeneratörle balık avlayan genç, akıma kapılarak yaşamını yitirdi30 Eylül 2020 Çarşamba 23:51
  • Konya'da obruk riski nedeniyle ev tahliye edildi30 Eylül 2020 Çarşamba 21:43
  • Temizlik işçisi, kargayı elleriyle besledi30 Eylül 2020 Çarşamba 21:27
  • Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti30 Eylül 2020 Çarşamba 19:33
  • Eşini öldürüp, aynı tüfekle intihar etti; toprağa verildiler30 Eylül 2020 Çarşamba 17:39
  • RTÜK’ten 'Esra Erol’da' programına para cezası30 Eylül 2020 Çarşamba 16:53
  • Yusufeli’ne özgü şifa kaynağı; çömlek küpte üzüm şırası30 Eylül 2020 Çarşamba 10:42
  • Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı30 Eylül 2020 Çarşamba 09:52
  • Suriyeli çoban Murat Nehri'nde boğuldu29 Eylül 2020 Salı 23:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti