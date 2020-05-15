  • BIST 100.458
  • Altın 386,057
  • Dolar 6,9067
  • Euro 7,4688
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
» »

Koranavirüs şüphelisinden çarşaflı kaçış

Koranavirüs şüphelisinden çarşaflı kaçış
Trabzon'da koronavirüs testi yapılmak istenen yabancı uyruklu hasta, hastanenin 3'üncü katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçmaya çalıştı.

Çarşafların boyu zemine kadar yetmeyince 1'inci kat hizasında mahsur kalan hasta, güvenlik ekiplerince bulunduğu yerden alınırken, bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Kanuni, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İsmi açıklanmayan yabancı uyruklu hasta, koronavirüs şüphesi üzerine teste tabi tutulmak istendi. Şüpheli hasta, iddiaya göre, test yapılacağı sırada, hastanenin 3'üncü katındaki başka bir odaya geçti.

ÇARŞAFIN BOYU KISA KALINCA HAVADA ASILI KALDI

 Pencereden çarşafları birbirine bağlayan hasta, zemine inip, kaçmayı palanladı. Bağladığı çarşafları camdan sarkıtıp, tutunarak inmeye çalışan hasta, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Çarşafların boyu zemine kadar ulaşmayınca şüpheli, 1'inci kat hizasında mahsur kaldı. Bir kişinin havada asılı olduğunu fark eden vatandaşlar, hastane yönetimine bilgi verdi. Harekete geçen güvenlik ekipleri, hastanenin arka bahçesinden kaçmaya çalışan kişiyi, bulunduğu yerden kurtardı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, yabancı uyruklu kişinin, hastaneden kaçmaya teşebbüs ettiği anları, çevredeki poliklinikte tedavi gören hasta yakınları, cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde; yabancı uyruklu kişinin, hastanenin 3'üncü kat penceresinden, birbirine bağlayıp, aşağıya sarkıttığı çarşafla zemine inmeye çalıştığı, 1'inci katta mahsur kalınca da, çevredekilerin "Beyendi, ne yapmaya çalışıyorsunuz. Düşeceksiniz" diyerek uyarılarda bulunduğu duyuluyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
'Vav ile hilali buluşturan' projede sona gelindi
'Vav ile hilali buluşturan' projede sona gelindi
Ankara'da tepki çeken görüntü! Birlikte halay çektiler
Ankara'da tepki çeken görüntü! Birlikte halay çektiler
Aile sağlığı merkezinde çalışan hemşirelerin bir günü
Aile sağlığı merkezinde çalışan hemşirelerin bir günü
14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı
14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı
Levent Camisi'nin temelinin atılmasına sayılı günler kaldı
Levent Camisi'nin temelinin atılmasına sayılı günler kaldı
Çiftlik evinde parti yaptılar, görev yerleri değiştirildi
Çiftlik evinde parti yaptılar, görev yerleri değiştirildi
Son Eklenen Videolar
Koranavirüs şüphelisinden çarşaflı kaçış
Koranavirüs şüphelisinden çarşaflı kaçış
'Vav ile hilali buluşturan' projede sona gelindi
'Vav ile hilali buluşturan' projede sona gelindi
Ankara'da tepki çeken görüntü! Birlikte halay çektiler
Ankara'da tepki çeken görüntü! Birlikte halay çektiler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutladı
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı istifa etti
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı istifa etti
Aile sağlığı merkezinde çalışan hemşirelerin bir günü
Aile sağlığı merkezinde çalışan hemşirelerin bir günü
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti