  • BIST 1.191
  • Altın 487,145
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 12 °C
»

Koray Aydın: Parti aleyhinde konuşmak, dava adamlığı değildir

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, "Partimizin tüzüğünü okuyacaksınız. Açık hesaplarla birbiri aleyhte konuşmak ve yazmak, çıkıp televizyonlarda bunu ifşa etmek, konuşmak, dava adamlığı değildir" dedi.
Koray Aydın: Parti aleyhinde konuşmak, dava adamlığı değildir

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, bir dizi programa katılmak üzere Sivas'a geldi. Aydın, ilk olarak Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nı (STSO) ziyaret ederek, oda başkanı Mustafa Eken ile bir araya geldi. Aydın, ziyaretin ardından kentteki bir düğün salonunda İYİ Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen İYİ Parti Sivas Mahalle Temsilcileri Sertifika Dağıtım Programı'na katıldı. Burada partililere hitap eden Aydın, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ'cü iddialarını ortaya atan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a isim vermeden eleştirilerde bulundu.

Aydın, "Parti her şeyin üstündedir. Kişisel olarak bizim varlıklarımız bir hiçtir. Yarın siz gidersiniz yerinize başkası gelir, bugün ben giderim yerime bir başkası gelir. Ama bu kimliklerden gözünüz gibi koruyacağınız partinizdir. Onun varlığıdır. Onun varlığı üzerinden tartışma yapamazsınız. Onun varlığı üzerinden dedikodu yapamazsınız. Onun varlığı üzerinden 'Ben yoksam her şey yıkıldı' diyemezsiniz. Parti her şeydir. Ben gençlik kollarında siyasete başladım. Bugün geldiğimiz noktada bütün hayatımız boyunca öğrendiğimiz en temel kavramlardan bir tanesi mensubu olduğunuz siyasal partinin kendi anayasası, sizin uymanız gereken her şey anayasa hükmündedir. Partimizin tüzüğünü okuyacaksınız. Açık hesaplarla birbiri aleyhte konuşmak ve yazmak, çıkıp televizyonlarda bunu ifşa etmek, konuşmak dava adamlığı değildir. Dava adamları her şeyi göze alır. Ama dik durup, emek vererek siyaset yaparsa bugün de yarın da çok daha iyi yerlere gelir. Biz siyasi hayatımızda çok seçim kaybettik. Çok kongre kaybettik. Ama bir tanesinde çıkıp da partinin aleyhinde bir tane söz söylemedik. Oturduğun yerden klavye siyaseti yapmayacaksın" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı20 Ekim 2020 Salı 11:03
  • KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a bakanlardan ve siyasilerden kutlama mesajları19 Ekim 2020 Pazartesi 09:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ersin Tatar güçlü liderlikle seçim yarışından galip çıkmaya muvaffak oldu19 Ekim 2020 Pazartesi 09:10
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ersin Tatar'ı kutladı19 Ekim 2020 Pazartesi 09:06
  • KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Tatar cumhurbaşkanı seçildi18 Ekim 2020 Pazar 20:16
  • Markar Esayan, 22 Ekim'de son yolculuğuna uğurlanacak18 Ekim 2020 Pazar 16:32
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir siyasi, ideolojik mülahaza kardeşliğimizden daha önemli değil18 Ekim 2020 Pazar 15:05
  • AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmamız var16 Ekim 2020 Cuma 15:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize gideceğiz14 Ekim 2020 Çarşamba 12:54
  • TBMM Başkanı Şentop: Darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı milletimizin iradesidir14 Ekim 2020 Çarşamba 11:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti