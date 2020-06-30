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Kore'nin istanbul Başkonsolosluğundan Kore gazilerine 'teşekkür' afişi

Kore Savaşı'nın 70. yılı dolayısıyla hazırlanan afişler, İstanbul'un en merkezi yerlerinden olan Dolmabahçe Caddesi boyunca asıldı. Afişler, 2 hafta boyunca Galata Kulesi yakınında yer alan dev LED ekranlara da yansıtılacak.
Kore'nin istanbul Başkonsolosluğundan Kore gazilerine 'teşekkür' afişi

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Kore Savaşı'nın 70. yılı dolayısıyla Kore Hükümeti ve halkı adına, Kore Savaşı gazileri ve ailelerine minnettarlığını iletmek için hazırladığı teşekkür afişlerini İstanbul'un bazı noktalarına astı.

Başkonsolosluktan yapılan açıklamaya göre, afiş üzerinde "Kore gazilerimiz, sizlere minnettarız." yazısıyla birlikte Kore Savaşı sırasında Türk askeri ve Koreli küçük kızın gerçek hikayesini konu alan Türkiye-Kore iş birliğinde çekimi gerçekleşen "Ayla" filminden bir kesit yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan afişler, 29 Haziran'da İstanbul'un en merkezi yerlerinden olan Dolmabahçe Caddesi boyunca asıldı. Afişler, 2 hafta boyunca Galata Kulesi yakınında yer alan dev LED ekranlara da yansıtılacak.

Ayrıca afişler, Kore Başkonsolosluğu, Kore Ticaret ve Yatırım Teşvik Ajansı (KOTRA) ve Kore Turizm Organizasyonu (KTO) ofis lobilerinde sergilenecek ve Türkiye'de faaliyet gösteren Kore firmalarına dağıtılacak.

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun, Kore Savaşı'nın 70. yılına ithafen savaşın başlangıç tarihi olan 25 Haziran'da yapmayı planladığı "Kore Gazilerine Teşekkür Etkinliği" ve Kore Savaşı Anma Topluluğu Derneği ile birlikte düzenleyeceği "Kore Savaşı Arşivler Sergisi", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonunda gerçekleştirilmek üzere geçici olarak ertelenmişti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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