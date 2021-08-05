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Korkulan olmadı: Yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaşan orman yangını kontrol altına alındı.
Korkulan olmadı: Yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı

Türkevleri Mahallesi'nde etkili olan orman yangını, rüzgar ve farklı bölgelere saçılan kozalak parçalarının tutuşması nedeniyle geniş bir alana yayıldı.

Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesini çevreleyen tel örgülere kadar ulaşan yangınla ilgili gece boyunca yoğun mücadele sürdürüldü.

Santral çevresinde hazır bekletilen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeriyle alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan santral sahasındaki soğutma çalışmaları ve etrafındaki yanan alanlar, drone ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde alevlerin binalara az bir mesafe kala kontrol altına alınması yer alıyor.

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