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Korkunç gerçek bagajda ortaya çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 9 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Nijeryalı Obasanjo Adeola Owoyale'nin (33), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Korkunç gerçek bagajda ortaya çıktı

Lefkoşa'daki Okullar Yolu Sokak'ta, dün, park halindeki aracın içinden gelen kötü kokudan şüphelenen mahalleli, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ML 819 plakalı araçta yaptığı incelemede, bagajda battaniyeye sarılmış halde erkek cesedi buldu.

Yapılan otopside cesedin 1 Temmuz'dan beri kayıp olan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) öğrencisi Nijeryalı Obasanjo Adeola Owoyale'ye ait olduğu belirlendi. İncelemede Owoyale'nin önce bıçaklandığı ardından kafasının ezilerek öldürüldüğü belirlendi.

Polis cinayetle ilgili soruşturma başlatırken, Nijeryalı öğrencinin 'borç alma' nedeniyle öldürülmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

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