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Korkunç kaza! Motor 10 metre uzağa fırladı

Düzce'de, TEM Otoyolu'nda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Korkunç kaza! Motor 10 metre uzağa fırladı

Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Öznur Emanetoğlu (26) idaresindeki 34 RD 160 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayarak refüjde duran otomobilin motoru, çarpmanın etkisiyle yerinden çıkarak 10 metre uzağa fırladı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Öznur Emanetoğlu ile araçta bulunan Murat Emanetoğlu'nun (39) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine saçılmış çocuk eşyalarının olduğunu fark eden ekipler, otomobilin altında çocuk olma ihtimaline karşı aracın kaldırılması için olay yerine vinç gelmesini istedi. Ekipler vincin olay yerine gelmesini bekliyor.

CESETLER MORGA KALDIRILDI

Düzce'de, TEM Otoyolu'nda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu Öznur ve Murat Emanetoğlu yaşamlarını kaybederken, olay yerine saçılmış çocuk eşyalarının olması nedeniyle otomobilin altında çocuk olma ihtimaline karşı araç vinç ile kaldırılırken, korkulan olmadı. Emanetoğlu çiftinin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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