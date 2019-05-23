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Korkunç olay: Annesini kabloyla boğdu...

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Rıza Tosun (47), evde annesi Sevdiye Tosun'u (79) kablo ile boğarak öldürdükten sonra çok sayıda ilaç içip, bileklerini ve boynunu keserek intihara kalkıştı. Yaralanan Tosun, hastanede tedaviye alındı.
Korkunç olay: Annesini kabloyla boğdu...

Olay, Gümüşpala Mahallesi 7076/1 Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı bir evin üst katında yaşayan Sevdiye Tosun ve işsiz olan oğlu Rıza Tosun'dan haber alamayan yakınları, şüphelenip, dün akşam saatlerinde eve gitti. Kapıyı defalarca çalan yakınları, açan olmayınca polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde Sevdiye Tosun ve oğlu Rıza'yı kanlar içinde buldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Sevdiye Tosun'un öldüğü belirlendi. Rıza Tosun ise ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sevdiye Tosun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tedavisi süren Rıza Tosun'un polise verdiği ilk ifadede, 5 ay önce işten çıktığı için psikolojisinin bozuk olduğunu, annesi Sevdiye Tosun'u kabloyla boğarak öldürdüğünü, ardından da intihara kalkıştığını söylediği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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