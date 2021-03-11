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Korkutan kovid bilançosu: Üçüncü dalga başladı

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, COVID-19 salgınında ülkede üçüncü dalganın başladığını açıkladı.
Korkutan kovid bilançosu: Üçüncü dalga başladı

Başkan Wieler, Cenevre'deki BM Gazeteciler Cemiyetinde yaptığı açıklamada, "Çok net işaretler var. Üçüncü dalga, Almanya'da çoktan başladı" dedi.

ÜÇÜNCÜ DALGA BAŞLADI

Üçüncü dalga nedeniyle çok endişeli olduğunu vurgulayan Wieler, aşılanmaya rağmen koruyucu önlemlerin sıkı şekilde uygulanmasını istedi.

Wieler, herhangi bir üretim ya da lojistik sorununun çıkmaması durumunda sonbaharda Almanya'nın yüzde 80'inin aşılanmış olacağına ve ancak bu sayede virüse karşı bağışıklık kazanılabileceğine dikkati çekerek, "Ancak böyle bir durumda Almanya'daki tüm tedbirler kaldırılabilir" dedi.

24 SAATE 321 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

RKI'dan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 321 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 72 bin 810'a çıktı.

Öte yandan salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 1700 oldu.

Ülkede son 24 saatte 14 bin 356 kişiye COVID-19 tanısı konulurken, toplam vaka sayısı 2 milyon 532 bin 947'ye yükseldi.

5 milyon 756 bin kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 2 milyon 675 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

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