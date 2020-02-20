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KORKUTAN ÜST GEÇİT

Mamak’taki Şehit İdris Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan yaya üst geçidi bakımsız hali ile korku saçıyor. Demirleri çürüyen, betonları dökülmeye başlayan üst geçidin bir an önce bakım ve onarıma alınması isteniyor.
KORKUTAN ÜST GEÇİT

YAYALAR GEÇMEYE KORKUYOR 
Gazetemize konuşan Hürel Mahallesi Muhtarı Tahsin Çelik, çoğunlukla ilkokul öğrencilerinin kullandığı yaya üst geçidini güvenli bulmadıklarını belirterek, “Çok riskli durumda. Ya bakım ya da yenisi yapılmalı. Başta öğrencilerimiz olmak üzere yayalarımız bu üst geçitten geçmeye korkuyor” dedi. 

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Mamak Hürel Mahallesi Şehit İdris Yılmaz Caddesi üzerindeki yaya üst geçidi bakımsız hali ile korku saçıyor.
Zamanla alt bölümleri paslanan, beton kısımları dökülmeye başlayan ve demir direklerinin bazı kısımları eğilen yaya üst geçidi tehlikeye davetiye çıkarıyor. Mahalle sakinleri, ilkokul çocuklarının karşıdan karşıya geçmek için sıklıkla kullandığı ve Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan üst geçidin bir an önce bakım ve onarıma alınmasını istiyor. 

TADİLAT ÇAĞRISI 
Gazetemize konuşan Hürel Mahallesi Muhtarı Tahsin Çelik, söz konusu üst geçidin bir an önce tadilata alınmasını isterken “Şehit İdris Yılmaz Caddesi üzerindeki yaya üst geçidimiz artık kullanılamaz hale gelmiştir. Emine Rasim İlkokulu’nun hemen yanındaki üst geçidi öğrencilerimiz sıklıkla kullanmaktadır. Üst geçit saçtan yapılmış olması nedeniyle çürümeye başladı” dedi. 

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MAHALLELİ GEÇMEYE KORKUYOR 
Yaya üst geçidini artık güvenli bulmadıklarını söyleyen Muhtar Çelik, “Uzun yıllardır hizmet veren üst geçit artık riskli bir durumda. Üst geçide ivedilikle bakım, onarım yapılmalı, eğer mümkünse bu kaldırılıp yenisi yapılmalı. Başta öğrencilerimiz olmak üzere yayalarımız bu üst geçitten geçmeye korkuyor. Yayaların çoğu bir hayli işlek yolu kullanıyor” diye konuştu.     

İLKOKUL ÖNÜNE KASİS TALEBİ
Muhtar Çelik, bir hayli işlek cadde üzerinde bulunan ilkokul yakınlarına kasis yapılması talebinde de bulunarak şunları söyledi: “Emine Rasim İlkokulu, yoğun trafik akışı olan cadde üzerinde olduğundan, öğrencilerimizin güvenliği açısından okulumuzun önündeki Şehit İdris Yılmaz Caddesi’ne araçların hızını kesecek kasis yapılmasını istiyoruz. Cadde üzerinde araçlar çok hızlı gidiyor. Bu da öğrenciler için tehlikeli oluşturuyor.” 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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