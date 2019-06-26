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Korkutucu rapor!

BM'nin hazırladığı dünyada uyuşturucu madde kullanımı raporuna göre uyuşturucu maddelerin üretimi ve kullanımı hızla artıyor.
Korkutucu rapor!

Birleşmiş Milletler'in Dünya Uyuşturucu Raporu'nu göre 2017 yılında dünya çapında 271 milyon kişi uyuşturucu madde kullandı. Bu sayı, 15 ila 64 yaşındaki dünya nüfusunun yüzde 5,5'ine tekabül ediyor.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC), iki yılda bir yayınladığı rapora göre ayrıca, dünya genelinde 35 milyon kişi uyuşturucu madde kullanım bozuklukları yaşarken, bunlardan sadece her yedi kişiden biri tedavi edilebiliyor.

Türkiye ise yatıştırıcı ve uyku ilacı gibi uyuşturucu maddelerin en çok yakalandığı dördüncü ülke oldu.

KOKAİN ÜRETİMİNDE ZİRVEYE ULAŞILDI

Dünya çapında kokain üretimi ise 2017’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rapora göre Kuzey Amerika, Batı ve Orta Avrupa, Güney Amerika ve Okyanusya’da kokain kullanımı giderek artıyor.

Diğer yandan rapora göre, geçen yıl 53 milyon kişi morfin türevi ilaçlar (opioidler) kullandı. Bu rakam önceki yıl yapılan tahminlerden yüzde 56 daha fazla.

2017'de uyuşturucu madde kullanımından dolayı hayatını kaybeden 585 bin kişinin üçte ikisinin ölüm sebebinin opioidler olduğu kaydedildi.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi Başkanı Yury Fedotov yaptığı basın açıklamasında, “Bu yılki raporda yayınlanan rakamlar, dengeli sağlık sistemi oluşturabilmek için uyuşturucu ile mücadelede geniş kapsamlı bir uluslararası iş birliğine ihtiyaç olduğunu gösteriyor.” dedi.

TÜRKİYE'DE YATIŞTIRICI KULLANIMI TEHLİKELİ BOYUTTA

BM Uyuşturucu Raporu'nda uyku ilacı, yatıştırıcı ve türevi uyuşturucuların (opiat) yüzde 39’unun İran’da yakalandığına yer verildi. Listede yüzde 26 ile Afganistan ikinci, yüzde 14’lük oranla Pakistan ise üçüncü sırada. Türkiye ise yüzde 7 ile opiatların en çok yakalandığı dördüncü ülke oldu.

Dünya çapında yakalanan eroin ve morfin 2017’de iki kat artarak 24 tonu buldu. Özellikle Güney ve Doğu Avrupa’da yükselişe geçen eroin ve morfin trafiği, Türkiye ve Bulgaristan gibi ülkeler üzerinden Avrupa'ya yayılıyor.

El konulan uyuşturucu maddeler üzerinden hazırlanan rapora göre dünyanın en büyük uyuşturucu rotası Afganistan, İran, Türkiye ve Balkan ülkelerinden oluşuyor. Afganistan haricinde Balkan ülkeleri rotasındaki uyuşturucu maddeler, 2017’de yakalanan maddelerin tümünün yüzde 47’sine tekabül ediyor.

Opiatların çoğu Türkiye’den Bulgaristan’a kaçırılırken, Romanya ve Macaristan üzerinden Orta ve Batı Avrupa’ya geçiriliyor.

KAYNAK: EURONEWS

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