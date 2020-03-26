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Kornavirüs salgını internet üzerinden vasiyetnameleri artırdı

ABD'de yeni tip koronavirüs (corona virüs) salgınında vaka ve ölü sayısının her gün artmasıyla internet siteleri üzerinden hazırlanan vasiyetnamelerde patlama yaşandığı belirtildi.
Kornavirüs salgını internet üzerinden vasiyetnameleri artırdı

Ülkede öne çıkan çevrimici vasiyetname sitelerinden Gentreo’ya göre, internet üzerinde vasiyetname hazırlayan kişilerde yüzde 143'lük bir artış görüldüğü vurgulanarak, aynı alanda faaliyet gösteren diğer site Trust & Will'de de yüzde 50 artış kaydedildiği bildirildi.

CNBC'de yer alan habere göre, Gentreo'nun kurucu ortağı avukat Mary Kate D’Sousa, Kovid-19 salgını yayılmaya devam ettikçe insanların kolay ve hızlı bir şekilde vasiyetname oluşturmaya başladığına vurgu yaptı.

D’Souse, "Pandemi korkunç bir hale dönüştü, insanların en azından ailelerini ve sevdiklerini korumak için vasiyetnameler ihtiyaç duyulan yapılacaklar listesine girdi." ifadelerini kullandı. 

Trust & Wills kurucu Başkanı Cody Barbo da son iki hafta boyunca kullanıcılarda büyük bir artış gözlemlediklerini belirterek, "Özellikle küçük çocuklu aileler ve 50 yaşın üzerindeki kişiler, salgına yakalanmaları halinde sağlıklarından endişe ediyorlar." dedi.
 

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