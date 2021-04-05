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Köroğlu Parkı baştan aşağı değişiyor

Köroğlu Parkı sil baştan yenileniyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Köroğlu Parkı baştan aşağı değişiyor. 
Köroğlu Parkı baştan aşağı değişiyor

İlçedeki parkları kısa sürede bambaşka bir görünüme kavuşturan Altındağ Belediyesi, Köroğlu Parkı’nı da yenilemek için kolları sıvadı. Parktaki spor aletleri, koşu yolları ve çocuk oyun alanları yenilenecek. Kamelyalar ve banklar ise bakım ve onarımdan geçirilerek, her yaştan mahalle sakininin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bir park olması sağlanacak. 

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"ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK"

Daha yeşil bir Altındağ için çalışmaya devam edeceklerini ve ne gerekiyorsa yapacaklarını söyleyen Başkan Balcı, "Altındağlı hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte sosyalleşebileceği alanlar oluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm mahallelerimizde belirlediğimiz alanlara, içerisinde spor alanları, kamelyaları ve bankları bulunan, yemyeşil parklar yapıyoruz. Var olan parklarımızı ise tüm mahalle sakinlerini sevgiyle kucaklayacak hale getiriyoruz. Çocuklarımız için oyun alanlarının da olduğu parklar, spor alanlarıyla da hemşehrilerimizi sağlıklı bir yaşama teşvik ediyor. Yepyeni görünümüyle Köroğlu Parkımız herkese, tüm Altındağlı kardeşlerimize hayırlı olsun" dedi. 

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“HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN” 

Başkan Balcı “Özellikle de çocuklarımızın parklarda geçirdiği verimli saatler bizi çok mutlu ediyor. Parkların Altındağlı çocukların neşesiyle dolması en büyük temennimiz, çünkü biz en çok onların geleceği ve mutluluğu için çalışıyoruz. Her şey çocuklarımız için...” ifadelerini kullandı.

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