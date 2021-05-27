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Köroğlu Parkı sil baştan yenileniyor

Köroğlu Parkı sil baştan yenileniyor. Altındağ Belediyesi, Karapürçek'teki Köroğlu Parkı'nı da yenilemek için kolları sıvadı. 
Köroğlu Parkı sil baştan yenileniyor

Parktaki spor aletleri, koşu yolları ve çocuk oyun alanları yenileniyor. Kamelyalar ve banklar ise bakım ve onarımdan geçirilerek, her yaştan mahalle sakininin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bir park olması sağlanıyor. 

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DAHA YEŞİL BİR ALTINDAĞ 
Daha yeşil bir Altındağ için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Balcı, "Altındağlı hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte sosyalleşebileceği alanlar oluşturmaya büyük önem veriyoruz. Tüm mahallelerimizde belirlediğimiz alanlara, içerisinde spor alanları, kamelyaları ve bankları bulunan, yemyeşil parklar yapıyoruz. Var olan parklarımızı ise tüm mahalle sakinlerini sevgiyle kucaklayacak hale getiriyoruz. Çocuklarımız için oyun alanlarının da olduğu parklar, spor alanlarıyla da hemşehrilerimizi sağlıklı bir yaşama teşvik ediyor. Yepyeni görünümüyle Köroğlu Parkımız herkese, tüm Altındağlı kardeşlerimize hayırlı olsun" dedi.

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