Köroğlu parkı yenilendi

Altındağ Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda Karapürçek'teki Köroğlu Parkı'nı baştan aşağı yeniledi.

Karapürçek Mahallesi'nde bulunan Köroğlu Parkı yepyeni bir görünüme kavuştu. Parktaki spor aletleri, koşu yolları ve çocuk oyun alanları yenilendi. Kamelyalar ve banklar ise bakım ve onarımdan geçirilerek, her yaştan mahalle sakininin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bir park haline getirildi.

ENGELLİ ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Köroğlu Parkı yenilenirken, engelli çocuklar da unutulmadı. Parka, engelli çocukların rahatlıkla faydalanabileceği, engelsiz oyun alanı yapıldı. Altındağ Belediyesi olarak engelli çocukların yaşam şartlarını kolaylaştırmak istediklerini belirten Başkan Balcı, “Köroğlu Parkımıza koyduğumuz engelsiz oyun alanı sayesinde, engelli çocuklarımız da bu parkta doya doya, keyifli vakit geçirebilecekler. Onların yüzü gülerse, biz de çok mutlu olacağız” dedi.

YEMYEŞİL ALTINDAĞ

Altındağ’a yeni parklar yapmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Balcı, "Altındağlı hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte sosyalleşebileceği alanlar oluşturmaya büyük önem veriyoruz. Tüm mahallelerimizde belirlediğimiz alanlara, içerisinde spor alanları, kamelyaları ve bankları bulunan, yemyeşil parklar yapıyoruz. Var olan parklarımızı ise tüm mahalle sakinlerini sevgiyle kucaklayacak hale getiriyoruz. Çocuklarımız için oyun alanlarının da olduğu parklar, spor alanlarıyla da hemşehrilerimizi sağlıklı bir yaşama teşvik ediyor. Yepyeni görünümüyle Köroğlu Parkımız herkese, tüm Altındağlı kardeşlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



