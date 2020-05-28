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Korona acziyetimizi fark etmemize vesile oldu

Ak Parti Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, salgın sürecinin etkilerini değerlendirerek, Rabbim insanlığa ders verdi. 'Ben istemezsem evlerinizden çıkamazsınız’ dedi. Zengin-fakir aynı şeye maruz kaldık. Bu süreç acziyetimizi fark etmemize vesile oldu.
Korona acziyetimizi fark etmemize vesile oldu

Ak İstanbul Parti Milletvekili, TBMM Parlementolar Arası Türk Grubu Başkanı Ravza Kavakçı Kan, İdealist Genç Düşünürler Derneği ( İGEDÜD) sosyal medya üzerinden konuğu oldu. Ak Parti Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Dernek Başkanı Ömer Faruk Argun’a pandemi sürecini değerlendirdi.

'İMTİHANLI BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ'

Koronadan dolayı Ramazan Bayramı’nın buruk geçtiğini kaydeden Kavakçı Kan, "Koronavirüs pandemi sürecinde hem Ramazanımız  hem de bayramımız biraz farklı oldu. İnanan insanlar olarak bunda da hayır vardır diyoruz. İnsanlık olarak imtihanlı bir süreçten geçiyoruz. İnsan doğası gereği eskiyi ve eski bayramları yad etmeyi seviyor. Tabii ki zamanla birçok şey değişiyor; ama içinde bulunduğumuz anların da hem şükrünü eda etmemiz hem de kıymetini bilmemiz gerekiyor” dedi.

KORONA NEFİS MUHASEBESİ YAPMAMIZA VESİLE OLDU 

Unutulamayacak bir bayram yaşandığını da vurgulayan Kavakçı Kan, “Bu bayram her yaştan insanın, çocukların da, gençlerin de, biz büyüklerin de unutamayacağı bir bayram oldu. Çünkü ramazanlarda camiler dolup taşardı. Sofralarımız kalabalık ve bereketli olduğu zamanlardı. Bu bayram o manada çok farklı ve boynu bükük oldu. Pandemi süresince hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız, kardeşlerimiz oldu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Cenazesi olanlara belki gidemedik ve kucaklaşamadık ama manevi anlamda içimize dönüp nefis muhasebesi yapmamıza vesile oldu" diye konuştu.

'ELLERİMİZDEKİYLE YETİNMEYİ VE HAYATIMIZI EVE SIĞDIRMAYI ÖĞRENDİK'

Salgın süresince birçok şeyden ders çıkartıldığını belirten AK Partili Milletvekili Kavakçı Kan, "Elimizdekiyle mutlu olmayı öğrendik. Hayatımızı eve sığdırmayı öğrendik. İki Ramazan'da hep günlerim seçim çalışmalarıyla geçtiği için doğru dürüst eve gidemez ve iftarı evde açamaz olmuştum. Rabbim hepimize, bütün insanlığa bir ders verdi. 'Ben istemezsem evlerinizden çıkamazsınız; imkanınız da olabilir ama onları kullanamazsınız' dedi. Zengin- fakir aynı şeye maruz kaldık. O açıdan bu süreç, acziyetimizi fark etmemize vesile oldu. İki Ramazandır ihmal ettiğim ailemle, tüm aileyle olmasa da çekirdek aileyle bir arada olmayı nasip etti. Online görüşmelerle gençlerle, büyüklerle, teşkilatla ve bazen tanımadığımız kardeşlerimizle bir araya gelme fırsatı oldu" şeklinde konuştu

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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