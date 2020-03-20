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Korona Bilgilendirme Websitesi' yayına girdi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs mücadelesinde vatandaşların hastalık riskini online sorgulayabilecekleri 'Korona Bilgilendirme Websitesi'nin yayına girdiğini, ilk bir saatte 100 bin kişiye ulaştığını açıkladı.
Korona Bilgilendirme Websitesi' yayına girdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce 184 hattından yapılan uygulamanın şimdi de 'koronaonlem.saglik.gov.tr' üzerinden hizmete sunulduğu bildirildi. Sistemin makine öğrenme algoritması ile çalıştığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sistem vatandaşa son 14 gün içerisinde; yurtdışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtilerine ilişkin sorular soruyor. Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa bir ön değerlendirme sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor. Web sitesinin uygulamaya girmesiyle ilk bir saatte 100 bin kişiye ulaştı."

Açıklamada ayrıca, sistemin çok kısa bir süre içerisinde İngilizcesinin yayına alınacak ve dünyanın kullanımına sunulacağı kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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