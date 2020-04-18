Korona Bitmeden Ebola Hortladı

Dünya koronavirüsle (corona virüs) mücadele ederken Afrika'dan da kötü haberler gelmeye başladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 6 kişi, bittiği düşünülen Ebola virüsüne yakalandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınının bittiğinin ilan edilmesine yakın yeniden görülen Ebola vakalarının sayısı 6'ya çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Beni vilayetinde son bir haftada 6 Ebola vakası görüldüğü belirtildi.

SALGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Açıklamada, Bakanlığın salgının kontrol altına alınması için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile koordineli şekilde hareket ettiği ifade edildi.

Ülkede son vakanın iyileşmesinin üzerinden 40 gün geçtikten sonra yeni Ebola vakası ortaya çıkmasıyla KDC yönetimi, 12 Nisan'da yapmaya hazırlandığı salgınının bitiş ilanından vazgeçmiş ve bölgede Ebola'yla mücadeleye devam kararı almıştı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgede yeniden görülen vakalardan ikisi yaşamını yitirmişti.

Ülkenin doğusunda Ağustos 2018'de başlayan son Ebola salgınında, şu ana kadar 3 bin 314 vaka görüldü, 2 bin 25 kişi yaşamını yitirdi.

ADINI EBOLA NEHRİNDEN ALIYOR

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de, 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.