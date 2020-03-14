Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların doğru bilgiye kolayca ulaşabilmesi için hazırlanan Korona Danışma Hattı Alo 184, hizmete girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemleri açıklamak üzere açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Koca, Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nın, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüldüğünü açıklamıştı.

HİZMETE AÇILDI

Teknik çalışmaların ardından, Korona Danışma Hattı Alo 184 hizmete açıldı.

HASTANEYE GİTMEDEN KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUNABİLECEK

Hastalık belirtilerini kendinde hisseden vatandaşlar, hattı kullanarak ulaştığı uzmanlardan hastaneye gitmeden konu hakkında doğru bilgi alabilecek.

Hat sayesinde, uzman hekimlerin de görev alacağı rehberlik hizmetiyle bazı ön hizmetlerin geniş kitleye verilmesi hedefleniyor.

TEDİRGİNLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Türkiye'de vaka görülmesinin ardından bazı vatandaşların kimi şikayetlerine bağlı tedirginlikler yaşamaya başladığı, danışma hattının bu tedirginlik ve şikayetlere yönelik hizmet sunacağı belirtildi.