Korona ekonomiyi nasıl etkiledi? Altın, döviz ve motorin fiyatları nasıl seyretti?

Dünyayı etkisi altına alınan korona virüsü birçok değişimide beraberinde getirdi. Bu değişimden en çok etkilenen ise ülkelerin ekonomisi oldu. Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Motorinde fiyatlar arttı mı azaldı mı? Detaylar haberimizde.

Dolar'da son durum ne?

Dolar değer kazanıyor

Dolar fiyatları son dönemde en hareketli dönemlerini yaşıyor. Dolar alış - satış işlemi yapacaklar için de güncel döviz kurları merak konusu oluyor. Corona virüs salgınının getirdiği ekonomik dengesizlik dolar fiyatlarında da artışı beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz haftalardan beri devam eden ABD dolarının değer kazanması sürüyor.

Dolar rekor seviyeye yaklaşıyor

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’ta günü 6,16 TL ile kapatan Dolar, içinde bulunduğumuz hafta ise 7,15 seviyesini aşmış bulunuyor. Böylece 2018’de görülen 7,24’lük rekor seviyeye biraz daha yaklaşıldı. 1 Ocak 2020’de dolar/TL kuru, 5,95 seviyelerindeydi.

Euro'da son durum ne?

Euro’da artış devam ediyor

Dolar’daki artış Euro’ya da yansıdı. Euro Türkiye’de vakanın ilk görüldüğü 11 Mart’ta 6,97 TL iken şu sıralar 7,67 seviyelerine çıkmış bulunuyor.

Altında son durum ne? Gram altın Arttı mı?

Gram altın rekor kırdı

Dolardaki yükselişe paralel olarak altın fiyatları da arttı. Gram altın 390 TL, çeyrek altın 640 TL, yarım altın 1,280 TL ve Cumhuriyet Altını da 2,533 TL’den satılıyor. İlk vakanın görüldüğü 11 Mart’ta çeyrek altın serbest piyasada 522 lira alış ve 534 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyordu. Gram altın ise 328 lira dolaylarında seyrediyordu.Cumhuriyet altını 2,194 TL, yarım altın ise 1,067 TL’den işlem görüyordu.

Motorin fiyatları düşüşte

Döviz ve altının tersine motorin fiyatları uluslararası piyasalarda olağanüstü düşüş gösteriyor. Türkiye’de korona vakasının görüldüğü 11 Mart’ta Ankara'da ortalama 6,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,74 lira, motorinin litresi İstanbul'da 6,23 liradan 5,67 liraya, İzmir'de 6,31 liradan 5,75 liraya inmiş, Ankara'da ortalama 6,73 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,13 lira, İstanbul'da 6,64 liradan 6,04 liraya, İzmir'de 6,74 liradan 6,14 liraya inmişti.

Günümüzde ise bu fiyatlar daha da düşerek şu seviyelere geriledi;

Benzin fiyatları ne kadar oldu?

Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,45 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,26 liradan 5,31 liraya, İzmir'de 5,43 liradan 5,48 liraya yükselecek.

Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Son olarak Ankara'da ortalama 4,87 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,03 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 4,79 liradan 4,95 liraya, İzmir'de 4,89 liradan 5,05 liraya yükseldi.

Emrah Özcan / İLKSAYFA

