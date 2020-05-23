  • BIST 103.024
  • Altın 380,103
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 11 °C
»

Korona evlerdeki sarma telaşını engelleyemedi

Bayram sofralarının lezzetlerinden biri olan yaprak sarması telaşı evlerde sürüyor. Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasından ötürü misafir ağırlayamayacak vatandaşlar, “adettendir” diyerek bu kez kendilerine yetecek kadar sarma sarmayı ihmal etmiyor. 
Korona evlerdeki sarma telaşını engelleyemedi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle bu Ramazan Bayramı evlerde geçirilecek. Salgın nedeniyle bayram kutlamaları ev ziyaretleriyle değil dijital ortamlar üzerinden yapılacak. Bu bayramda eş-dost ağırlayamayacak olan vatandaşlar, bayram hazırlığını çekirdek ailesine yetecek kadar yapmaya başladı. “Adettendir” diyerek bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerini yapmak bu bayramda da ihmal edilmedi. Hanımlar, eski bayram hazırlığı kadar olmasa da kendilerine yetecek kadar hazırlık yapmaya başladı. 

O hazırlıkların başında ise bayram sofrası denince ilk akla gelenlerden olan yaprak sarması geliyor. Hanımlar, “bayram sofraları sarmasız olmaz” diyerek kendilerine yetecek kadar sarma sarıyor.  

20200522_151146.jpg  

Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan yaprak sarma, etli ve etsiz olarak pirinç ya da bulgurla yapılıyor. Peki, yaprak sarma nasıl yapılır? İşte bayram sofralarınız için hazırlayabileceğiniz, lezzetli yaprak sarma tarifi.

Yaprak Sarması İçin Gerekli Malzemeler

-2 büyük kase beyaz pirinç veya bulgur
-İki büyük boy kuru soğan
-Yarım yemek kaşığı tereyağ
-Biraz sıvı yağ
-2 veya 3 yemek kaşığı domates salçası
-Yarım limon
-Biraz maydanoz
-2 tatlı kaşığı tuz
-1 çay kaşığı karabiber, kimyon, nane, kırmızı toz biber
-Tuzu çıkarılmış yaprak

Yaprak Sarması Nasıl Yapılır?

Yaprağınızın tuzu çıkması için ilk önce birkaç saat suda bekletin ve sonrasında yaprakları süzdürün. Sarmanın iç harcı için soğanları küp küp doğrayıp tereyağ veya sıvı yağda kavurun. İçine domates salçası ekleyip biraz daha kavurduktan sonra pirinç veya bulguru da ekleyerek kavurma işlemine devam edin. Üzerine çıkacak kadar su ekleyip tuz ve diğer baharatları ilave edin.

20200522_151033.jpg

Suyunu çekince biraz soğumaya bırakın. Bu işlemlerin ardından yaprak sarmaya başlayabilirsiniz.  Sarma işlemini bitirdikten sonra tencerenize düzenli bir şekilde dizin. Sonunda 1 su bardağı salçalı suyu tencerenize ilave edin, yarım halka şeklinde ince ince kestiğiniz limonları üzerine dizin. Suyun üstüne biraz tuz ekleyin. Sarmaların dağılmaması için üzerine tabağı ters bir şekilde kapatın. Bunun ardından kısık ateşte sarmalarınızı pişirin. Haydi afiyet olsun.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 23 Mayıs 2020 - ASKİ23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:09
  • Elektrik Kesintisi 23 Mayıs 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:09
  • Su Kesintisi 23 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?22 Mayıs 2020 Cuma 20:00
  • Ramazan bayramı ve kısıtlamalar22 Mayıs 2020 Cuma 14:23
  • Bayram şekerlerine rağbet ne durumda?22 Mayıs 2020 Cuma 14:20
  • Sakura ne demek? Sakura ağacı hikayesi ne?22 Mayıs 2020 Cuma 13:00
  • Ankara’da sokağa çıkma yasağı boyunca açık olacak akaryakıt istasyonlarının detaylı listesi22 Mayıs 2020 Cuma 12:02
  • Sokağa çıkma yasağından kimler muaf?22 Mayıs 2020 Cuma 11:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti