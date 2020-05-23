Korona evlerdeki sarma telaşını engelleyemedi

Bayram sofralarının lezzetlerinden biri olan yaprak sarması telaşı evlerde sürüyor. Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasından ötürü misafir ağırlayamayacak vatandaşlar, “adettendir” diyerek bu kez kendilerine yetecek kadar sarma sarmayı ihmal etmiyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle bu Ramazan Bayramı evlerde geçirilecek. Salgın nedeniyle bayram kutlamaları ev ziyaretleriyle değil dijital ortamlar üzerinden yapılacak. Bu bayramda eş-dost ağırlayamayacak olan vatandaşlar, bayram hazırlığını çekirdek ailesine yetecek kadar yapmaya başladı. “Adettendir” diyerek bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerini yapmak bu bayramda da ihmal edilmedi. Hanımlar, eski bayram hazırlığı kadar olmasa da kendilerine yetecek kadar hazırlık yapmaya başladı.

O hazırlıkların başında ise bayram sofrası denince ilk akla gelenlerden olan yaprak sarması geliyor. Hanımlar, “bayram sofraları sarmasız olmaz” diyerek kendilerine yetecek kadar sarma sarıyor.

Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan yaprak sarma, etli ve etsiz olarak pirinç ya da bulgurla yapılıyor. Peki, yaprak sarma nasıl yapılır? İşte bayram sofralarınız için hazırlayabileceğiniz, lezzetli yaprak sarma tarifi.

Yaprak Sarması İçin Gerekli Malzemeler

-2 büyük kase beyaz pirinç veya bulgur

-İki büyük boy kuru soğan

-Yarım yemek kaşığı tereyağ

-Biraz sıvı yağ

-2 veya 3 yemek kaşığı domates salçası

-Yarım limon

-Biraz maydanoz

-2 tatlı kaşığı tuz

-1 çay kaşığı karabiber, kimyon, nane, kırmızı toz biber

-Tuzu çıkarılmış yaprak

Yaprak Sarması Nasıl Yapılır?

Yaprağınızın tuzu çıkması için ilk önce birkaç saat suda bekletin ve sonrasında yaprakları süzdürün. Sarmanın iç harcı için soğanları küp küp doğrayıp tereyağ veya sıvı yağda kavurun. İçine domates salçası ekleyip biraz daha kavurduktan sonra pirinç veya bulguru da ekleyerek kavurma işlemine devam edin. Üzerine çıkacak kadar su ekleyip tuz ve diğer baharatları ilave edin.

Suyunu çekince biraz soğumaya bırakın. Bu işlemlerin ardından yaprak sarmaya başlayabilirsiniz. Sarma işlemini bitirdikten sonra tencerenize düzenli bir şekilde dizin. Sonunda 1 su bardağı salçalı suyu tencerenize ilave edin, yarım halka şeklinde ince ince kestiğiniz limonları üzerine dizin. Suyun üstüne biraz tuz ekleyin. Sarmaların dağılmaması için üzerine tabağı ters bir şekilde kapatın. Bunun ardından kısık ateşte sarmalarınızı pişirin. Haydi afiyet olsun.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-