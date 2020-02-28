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Korona Fırsatçılığı

Çin’den dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs salgını sonrası ülkemizde rağbetin arttığı yüz maskesi ve ateş ölçerin fiyatları fırladı.
Korona Fırsatçılığı

Birkaç hafta öncesine kadar 50’lik kutusu 10 TL olan maskenin adet fiyatı 3 TL’ye, 60-70 liraya satılan ateş ölçerlerin fiyatı da 400 TL’ye kadar çıktı.  

Çin'in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya yayılan ve Türkiye’nin komşu ülkelerinde de görülmeye başlanan ölümcül koronavirüs tehlikesine karşı vatandaşın tedbir arayışı fırsatçıları harekete geçirdi. 
Ülkemizde rağbetin arttığı yüz maskesi ve ateş ölçerin fiyatları fırladı. Birkaç hafta öncesine kadar 50’lik kutusu 10 TL olan maskenin adet fiyatı 5 TL’ye, 60-70 liraya satılan ateş ölçerlerin fiyatı da 400 TL’ye kadar çıktı. 

ATEŞ ÖLÇERİN FİYATI DA ARTTI 
Gazetemize konuşan Altındağ hastaneler bölgesindeki medikalciler, birkaç hafta öncesine kadar 60-70 TL arasında satılan ateş ölçerlerin, şu an 400 liraya kadar çıktığını söyledi. Stokçuluk ve fırsatçılık yapanlardan dolayı fiyatların yükseldiğini anlatan medikalciler “Piyasada ateş ölçer bulmak zorlandı. Şu an toptancıların elinde ürün hem çok az hem de çok pahalı. Gelen müşteriler fiyatları duyunca şaşkınlık geçiriyor. Büyük bebek mağazalarında bile ateş ölçer yok” dedi.  

MASKELER 10 KAT ARTTI 
Maske fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren medikalciler şunları söyledi: “Daha düne kadar 10 liraya sattığımız 50’lik maske paketi 100 TL’ye çıktı. 100’lük paketi 200 liraya satıyoruz. Tanesini ise 3 TL’ye bırakıyoruz. Fiyatlar inanılmaz gerçekten.” 

MALİ ŞUBE’DEN STOKÇULUK DENETİMİ 
Öte yandan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Şube ekiplerinin stokçuluğu önlemek için medikalciler ile eczacılar üzerindeki denetimleri artırması bekleniyor. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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