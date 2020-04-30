Korona, göçü tersine çevirdi

Ankara Meclisi Şehir ve Kültür Kurulu Başkanı Hasan Kaya, koronavirüs ile birlikte artan kırsal alanlara ilgide bundan sonra patlama yaşanıp, artık tersine göçlerin başlayacağını ileri sürdü.

Ankara Meclisi Şehir ve Kültür Kurulu Başkanı Hasan Kaya , koronavirüsün ardından çok sayıda insanın doğal hayatla bağın kopmasına neden olan kalabalık şehirleri terk ederek, kırsal alanlarda yaşamaya yöneleceğini savundu. Bundan sonra köyden şehre değil, şehirden köye bir tersine göçün kaçınılmaz olduğunu ileri süren Kaya, ”Son zamanların en büyük musibeti korona ve benzeri hastalıkların yanı sıra deprem, sel gibi afetler, ulaşım ve altyapı sorunu gibi, insanı strese gark eden, birçok kentsel musibet ve sıkıntıların kökeninde, doğal hayatla bağı kopmuş olan şehir kültürü vardır. Bu musibetler karşısında, kent yaşantısının insanın ruhuna çok da uygun olmaması sebebiyle oluşan, insanların ihtiyacı haline gelen, tersine göç talepleri kanaatime göre büyüyerek artacaktır” dedi.

“KIRSAL ALANLARIN CAZİBESİNİ ARTIRMAK İÇİN YENİDEN İNŞA EDİLMELİ”

Gazetemize konuşan Kaya, bu süreçte artacak tersine göç taleplerine yönelik gerek devletin gerekse de yerel yönetimlerin yeni stratejiler oluşturması gerektiğini önerdi. Kaya, “Tersine göç artık kaçınılmazdır. Tersine göçlere hazırlıklı olmak hem insan için yaşanabilir yeni köyleri hem de mevcut şehirlerimizi koruyacaktır. İnsanın çağa uygun ihtiyaçlarına erişilebilir ve adil çözümler için, sahici yaşam alanları yanında, atalarımızdan miras kalan Anadolu Türk-İslam medeniyet kodlarımızı zedelemeden, süreci kendi haline ve rantçılara bırakmadan, yenilikçi bakış ile insanın kendine yeteceği yeni yöntemler bulunmalı ve doğa ile baş başa olma anlamında, köysel mekanlarımızın mevcut halini ve gelişim alanları yeniden imar ve inşa edilmelidir” tavsiyesinde bulundu.

“ŞEHİRLERDE YAPILAN YANLIŞ UYGULAMALAR TERK EDİLMELİ”

İnsanın yaşamına çok daha uygun olan köylerin bir ruhu olduğunu söyleyen Kaya, “Köylerin imar, gelişim ve dönüşümünde, şehirlerde yaptığımız yanlış uygulamalar ve bakış açılarını terk etmeli, adeta bir paradigma değişikliği yapmalıyız. Beden ve nefs bakış açısından sıyrılıp, ruha yönelmeli ve gerçek başarının insan ruhu ile kazanılabileceğini unutmadan, insana değer veren ve insani hasletleri önceleyen bakışla, bu ulvi süreci asla kaderine, rantçılara ve fırsatçılara terk etmemeliyiz” diye konuştu.

“MODERN KÖYLER OLUŞTURULMALI”

Ankara Meclisi Şehir ve Kültür Kurulu Başkanı Hasan Kaya özetle şunları aktardı: “Tersine göç ile oluşacak süreçte, yapılan ‘Köysel dönüşüm’ ve imar çalışmaları ile; yatay mimari esaslı, tüm canlı ve cansız varlıklarına saygılı, çevreye duyarlı, altyapısından üst yapısına insanın modern ihtiyaçlarına cevaz veren, geniş ulaşım ağları, geniş ve doğal yeşil alanlar içeren, teknoloji ve iletişim nimetlerine sahip, kendi üretimini modern tekniklerle yapan, kendine yeten, sosyal içeriği olan bölgesel kooperatifler ile ihracata kadar önü açık, yenilikçi düşünceye saygılı olan, modern bölgesel eğitim ve bölgesel teknoköy gibi tesisler içeren, modern ve huzurlu alanlar oluşturmalıyız”

“MİMAR SİNAN BİZİ SEYREDİYORMUŞ GİBİ HAREKET EDİLMELİ”

“Köysel mekanları dönüştürürken; dünyayı uçuruma sürükleyen ve üst akıl denilen negatif güç merkezlerinin, zalimin işine yarayan, mazlumun ise gözünden yaş akıtan, güvensizlik ve menfaat bakışlı tuzağına inat, adeta Mimar Sinan bizleri seyrediyormuş gibi hayal ederek, diğerkâm esaslı olan Ahi-Yâren gibi Anadolu kültüründen gelen kodlarımızı, insanın ruhuna odaklı bir bakışla mutlaka korumalıyız”

“TORUNLARIMIZIN DUASINI ALABİLİRİZ”

“Köylerin, yani özümüzde yer alan doğa ile barışık yaşam alanlarımızın yeniden imar ve dönüşümünde, dünyanın mükemmel yaratılış kodlarını bozmadan, bu mekanların atalarımızdan gelen ruhunu koruyabilirsek, ecdadımıza layık, torunlarımızın da duasını alan bir nesil olabiliriz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-