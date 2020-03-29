Korona ile mücadelenin olmazsa olmazları

Dünya genelinde en az 30 bin kişinin öldüğü koronavirüsle ilgili tedbirler her geçen gün daha da sıkılaşırken, bireysel olarak yapılması gerekenlerle ilgili uzmanlar uyarıyor.

Dünya genelinde en az 30 bin kişinin öldüğü koronavirüsle ilgili tedbirler her geçen gün daha da sıkılaşırken, bireysel olarak yapılması gerekenlerle ilgili uzmanlar uyarıyor.

BBC'nin haberine göre Perioperatif Bakım Merkezi'ndeki (CPOC) uzmanlar, sağlıklı beslenmenin de Covid-19 hastalığını ağır geçirme riskini azalttığını belirtiyor.

Uzmanlar ayrıca egzersiz yapılmasını, alkolden kaçınılmasını ve sigaranın bırakılmasını tavsiye ediyor.

Bakım Merkezi bu tedbirlerin, virüs kapılması durumunda yoğun bakımda tedavi görme olasılığını azalttığını vurguluyor.

"VİRÜS BULAŞMADAN HAZIRLIK YAPIN"

CPOC Direktör Yardımcısı ve ortopedi cerrahisi uzmanı Scarlett McNally, enfeksiyondan kaçınmak için birçok önemli tavsiyede bulunulduğunu ancak virüsün bulaşmasına hazırlığın önemine az değinildiğini söyledi.

Uzmanlar tempolu egzersizi, sigaranın bırakılmasını, iyi beslenmeyi, psikolojinin korunmasını ve alkolden kaçınılmasını tavsiye ediyor.

'EGZERSİZ YAPIN' ÇAĞRISI

Sağlık sistemini daha fazla baskı altına alabilecek başka hastalıkların ortaya çıkma riskini azaltmak için de harekete geçilmesi öğütleniyor.

McNally, özellikle risk grubundakilerin egzersize başlamaları çağrısında bulunuyor ve "Böylece virüse yakalanırlarsa, yoğun bakıma ihtiyaç duyma ihtimalleri azalır" diyor.

CPOC, Kraliyet Anestezistler Topluluğu'nun girişimiyle kurulan ve farklı uzmanlıklardan tıp doktorlarının, ameliyat olan hastaların bakımını ve aldıkları sonuçları geliştirmek için birlikte çalıştığı bir inisiyatif.

McNally "Bir ameliyata hazırlanan insanların daha iyi sonuçlar aldığına dair bolca verimiz var. Sonuçlar çabuk alınıyor" diye konuşuyor.

SİGARA İÇENLER DAHA ÇOK YAKALANIYOR

McNally salgının başladığı Çin'deki uzmanların "tıbbi sorunları olan ve fiziksel performansı düşük insanların, Covid-19'a yakalandıklarında daha kötü bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinin beş kat, sigara içenlerinse üç kat arttığını tespit ettiğini" söyledi.

İngiltere hükümetinin Baş Tıp Danışmanı Prof. Chris Whitty, daha önce sigara içmenin 'sağlıklı insanları tehdide daha açık hale getirdiğini' söylemiş ve sigarayı bırakmak için 'çok iyi bir an' olduğunu vurgulamıştı.

CPOC'S NELER TAVSİYE EDİYOR?

1-Sigarayı bırakın.

2-Virüs nedeniyle kötü hissetmiyorsanız egzersiz yapın: Tempolu yürüme, bisiklete binme ya da koşu, güç ve denge egzersizleri de tavsiye ediliyor

3-İyi beslenin, daha küçük porsiyonlar tüketin ve pişireceğiniz yemekleri önceden planlayın.

4-Psikolojinizi sağlam tutun, gece iyi uyuyun.

5-Alkolden kaçının.

TÜRKİYE'DE SON DURUM NE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle dün 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Böylece koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e yükselmişti.

Koca, Twtitter sayfasından Türkiye'deki koronavirüs hastalarıyla ilgili son verileri paylaşmıştı. Dün yapılan 7 bin 461 testin bin 704'ünün pozitif çıktığını duyuran Koca, vaka sayısının da 7 bin 402'ye yükseldiğini söylemişti.

445 HASTA YOĞUN BAKIMDA

Koca'nın paylaştığı tablodaki verilere göre koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 445 hasta yoğun bakımda tedavi görürken, entübe hasta sayısı ise 309.

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM NE?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 664 bini aştı.

142 BİN 368 HASTA İYİLEŞTİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısını 664 bin 590 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 30 bin 890 kişi öldü ve 142 bin 368 kişi iyileşti.

EN ÇOK VAKA SAYISI ABD'DE

'Worldometer' de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD 123 bin 776, İtalya 92 bin 472, Çin ana karası 81 bin 439, İspanya 73 bin 235, Almanya 57 bin 695, Fransa 37 bin 575, İran 35 bin 408, İngiltere 17 bin 89, İsviçre 14 bin 76, Hollanda 9 bin 762, Güney Kore 9 bin 583, Belçika 9 bin 134, Avusturya 8 bin 271, Türkiye 7 bin 402, Kanada 5 bin 655, Portekiz 5 bin 170, Norveç 4 bin 32, Avustralya 3 bin 969, Brezilya 3 bin 904, İsrail 3 bin 865, İsveç 3 bin 447, Çekya 2 bin 663, İrlanda 2 bin 415, Japonya 2 bin 405, Malezya 2 bin 320, Danimarka 2 bin 201, Şili 1909, Lüksemburg 1831, Ekvador 1823, Polonya 1638, Pakistan 1495, Romanya 1452, Tayland 1388, Rusya 1264, Suudi Arabistan 1203, Güney Afrika Cumhuriyeti 1187, Finlandiya 1167, Endonezya 1155, Filipinler 1075 ve Yunanistan 1061."

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 6 BİNİ AŞTI



İran'da son 24 saatte yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 2 bin 640'a yükseldi.

Avrupa'daki korona virüsü salgınında İtalya'dan sonra en ağır kaybı veren İspanya'da ölü sayısı 6 bini geçti. İspanya Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının son bir günde 5 bin 690'dan 6 bin 528’e yükseldiğini açıkladı.

Vaka sayısı ise 72 bin 248’den 78 bin 797’ye çıktı.

GÜNEY KORE'DE 143 YENİ VAKA



Koronavirüs vakalarında azalma yaşanan Güney Kore'de de son 24 saatte 105 yeni vaka görüldü. Güney Kore'nin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin aktardığına göre ülkedeki vaka sayısı 9 bin 583'e çıktı.

YENİ ZELANDA'DA İLK ÖLÜM



514 koronavirüs vakasının görüldüğü Yeni Zelanda'da ilk ölüm gerçekleşti. Hayatını kaybeden kişinin daha önceden sağlık sorunları olan 70 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.