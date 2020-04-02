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"KORONA" Kalkanı

Altındağ Belediyesi, koronavirüs ile etkin mücadelesini sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yeni genelgeye göre; pazar yerlerinde yapılması gereken düzenlemeler kısa sürede Altındağ'da hayata geçti.
"KORONA" Kalkanı

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağ'daki pazar yerleri, kısa sürede genelgeye göre düzenlendi. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ek genelgeye göre, pazar yerlerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen yerler haricinde diğer tüm alanlar, demir bariyer ve benzeri araç­ gereçle kapatılarak, kontrolsüz giriş ve çıkışlar engellendi. Gereken tüm hijyen önlemlerinin de hayata geçirildiği pazar yerlerinde ayrıca, pazar esnafının ateşi de ölçüldü.

PAZAR YERLERİNE YENİ DÜZENLEME

Gereken tüm tedbirlerin Altındağ'da kısa sürede alındığını belirten Başkan Asım Balcı "Maalesef sosyal izolasyon uygulaması hala istenilen düzeyde değil... Bu nedenle İçişleri Bakanlığımız ek tedbirleri hayata geçirme kararı aldı. Biz de Altındağ Belediyesi olarak, alınan kararlara ivedilikle uyuyor, vatandaşlarımızın da uyması için elimizden geleni yapıyoruz. Genelgedeki talimatları da bugün semt pazarlarımızda eksiksiz olarak hayata geçirdik." dedi.

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Başkan Balcı alınan önlemleri şöyle sıraladı:
"Pazarın toplanacağı gün, pazar yerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanları, demir bariyer ve benzeri araç­ gereçle kapatarak, kontrolsüz giriş ve çıkışları engelledik. Pazar yerlerimizdeki tezgahları, araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirdik. Pazar alanına içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş alıyoruz. İçeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlamaya özen gösteriyoruz. Zabıta ekiplerimiz bu konularla ilgili olarak sürekli denetimde, 24 saat görev başında..."

ESNAFA SIKI KONTROL

Başkan Balcı ayrıca, birtakım ek tedbirler de aldıklarını sözlerine ekledi. Pazar kurulduğu gün pazar esnafına ve vatandaşlara ateş ölçümü de yapılacağını söyleyen Başkan Balcı, "Bugün semt pazarımızda esnaflarımıza ve hemşehrilerimize ateş ölçümü de yaptık. Esnaflarımız uygulamamızdan çok memnun kaldı. Her şey koronavirüsle mücadele için, her şey halk sağlığı için..."ifadelerini kullandı.

"ALIŞVERİŞİ AKŞAMA BIRAKMAYIN."

Başkan Balcı pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için, vatandaşları akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmaları konusunda uyardı. Başkan Balcı ayrıca, sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda Altındağlı vatandaşlardan destek istedi.

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