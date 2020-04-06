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Korona mağduru esnafa, kira koruması

Pursaklar'daki bir esnaf teşkilatı olan PURESDER, koronavirus nedeniyle dükkânını kapatmak zorunda kalan veyahut cirosu azalan zor durumdaki esnafı korumak için ilçedeki esnaflara yönelik kira indirim kampanyası başlattı.
Korona mağduru esnafa, kira koruması

Pursaklar'da koronavirus salgını nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan veyahut cirosu azalan esnafı korumak amacıyla tüm Türkiye'ye örnek olabilecek bir kampanyaya imza atıldı.

fb_img_1586157102719.jpgPursaklar Esnafları Koruma ve Yardımlaşma Derneği (PURESDER) koronavirus (Covid-19) nedeniyle kepenk kapatmak zorunda kalan esnaflar ile işleri durma noktasına gelen işletmecilerin, dükkan kiralarını ödeyemeyecek duruma gelmesinden ötürü kira ödemelerinde 2 ay yüzde 50 indirim ya da 2 ay hiç kira alınmaması için imza kampanyası başlattı. Esnaf arasındaki bir teşkilatlanma olan PURESDER tarafından başlatılan kampanyaya destek yağdı. İlçedeki pekçok dükkan sahibi, bu zor günlerde esnafı korumak için kampanyaya destek vereceklerini açıkladı.

ESNAFIN YARISINDAN FAZLASI KEPENK KAPATTI

Türkiye'ye örnek olabilecek söz konusu kampanya hakkında gazetemize bilgi veren Pursaklar Esnafları Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nihat Yavuz, ilçedeki 3 bin 500 civarındaki yaklaşık 2 bin esnafın koronavirüs nedeniyle kepenk kapatmak zorunda kaldığı bilgisini verdi.

 

KİRALARINI ÖDEYEMEYECEK DURUMA GELDİLER

Bu süreçte kirasını ödemekte güçlük çeken esnafın yanında olabilmek için kampanyayı başlattıklarını belirten Yavuz, özetle şunları söyledi: “Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs nedeniyle devletimiz tarafından toplumun genelinin sağlığı düşünülerek önlemler almak zorunda kalındı. Bu önlemlerden en fazla ekonomimizin bel kemiği olan esnaflarımız zarar gördü. Pursaklar'da yaklaşık 3 bin 500 esnafımız bulunmakta. Tedbirler dolayısıyla yaklaşık 2 bin esnafımız kepenklerini kapatmak zorunda kaldı. Açık olan diğer esnaflarımızın çoğunun da işler yok denecek kadar az. Siftahsız dükkan kapatan esnafımız da çoğunlukta. Bu esnaflarımız evlerine yiyecek götüremedikleri gibi, kiralarını da ödeyemeyecek durumdalar"

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KAMPANYAYA DESTEK ARTIYOR

"Bu imza kampanyasını başlatarak, özellikle devlet büyüklerimize sesimizi duyurmak istedik. Dükkan sahipleri de esnaflarımızın bu zor günlerinde destek olmalarını umut ediyoruz. İmza kampanyası için esnaflarımızı gezerken dükkan sahipleri arkadaşlarımızın da kampanyamıza destek verdiğini gördük. Destek veren 30 civarında dükkan sahibi arkadaşımız, kiracılarından 2 ay kira almayacaklarını, bir kısmı da tek gelir kaynağı olduğu için 2 ay süreliğine kirada yüzde 50 indirim sözünü verdi"

ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE ATLATMALIYIZ

"İmza kampanyamızı birkaç gün daha sürdürerek yeterli çoğunluğa ulaştığımızda, Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i ziyaret ederek kampanyamıza destek olmasını talep edeceğiz. Bu günler birlik ve beraberlik olma zamanı, hem kiracı olan esnaflarımızı, hem de dükkan sahibi arkadaşlarımızı mağdur etmeden bir orta yol bulunarak bu zorlu günleri birlikte atlatmak istiyoruz."

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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