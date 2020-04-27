Korona mağduru öğrencilere burs desteği

Koronavirüs nedeniyle ailesi ekonomik zorluk yaşayan öğrencilere, 3 ay boyunca burs desteği sağlanacak.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve ING Türkiye , koronavirüsün olumsuz etkilerini bir nebze olsun gidermeye yönelik anlamlı bir işbirliğine imza attı. Bu işbirliğine göre; ailesi salgın nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan 500’ü üniversiteli olmak üzere toplamda bin öğrenciye 3 ay boyunca burs desteği sağlanacak.

TOG ; ING Türkiye'nin ortak desteğiyle, ailesi koronavirüs salgınından etkilenen gençlerin eğitimlerine destek olacak. ING Türkiye'nin yaptığı 1,5 milyon TL'lik bağışla oluşturulan burs fonu kapsamında; salgın sebebiyle ailesi ekonomik olarak zorluk yaşayan 1.000 çocuğa ve gence 3 ay boyunca ayda 440 TL tutarında burs verilecek.

MAĞDUR AİLELERİN ÖĞRENCİLERİNE DESTEK

Başvuruları 30 Nisan 2020 tarihine kadar, burs.tog.gen.tr adresi üzerinden online olarak yapılabilecek burs fonundan; 500'ü ilkokul, ortaokul veya lisede öğrenim gören, 500'ü lisans eğitimine devam eden toplam 1.000 öğrenci yararlanacak.

Başvuru şartları ise şöyle;

Öğrencinin; 7-24 yaş aralığında, T.C vatandaşı olması ve Türkiye'de ilköğretim, ortaöğretim, lise, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitimine devam ediyor olması.

Başvuru yapacak öğrencinin ebeveynlerinden en az birinin 15 Mart - 15 Nisan 2020 tarih aralığında Covid-19 nedeniyle işine son verilmiş olması ya da işyerinin geçici olarak durdurulması.

İşine son verilen ebeveynin, işine son verilmeden önce son işinin 15 - 18 Mart 2020 genelgesi sonrası faaliyeti dondurulan işletmelerden cafe, restaurant, eğlence, kişisel bakım hizmetleri, spor hizmetleri, otel, seyahat/tur firması işkollarından herhangi birinde çalışıyor olması.

Başvuran adayın, ebeveyni işten çıkarılmadan önce hane içi toplam net gelirinin 5.000 TL'nin altında olması gerekiyor.

BAŞVURU SONUÇLARI MAYIS AYI İÇERİSİNDE SONUÇLANACAK

Burs başvuruları online olarak burs.tog.gen.tr adresinden yapılabilecek. Başvuru sistemi 30 Nisan gece yarısından kapanacak. Başvuru sonuçları 8 -18 Mayıs tarihleri arasında sonuçlanacak.

Başvurmak ve daha detaylı bilgi almak için burs.tog.gen.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

