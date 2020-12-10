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Korona mücadelesi sürüyor

Kızılcahamam Belediyesi ekipleri tarafından dezenfektan işlemleri devam ediyor.
Korona mücadelesi sürüyor

Kızılcahamam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Vefa Ekibi birlikte yürüttükleri çalışmalar ile Kızılcahamam halkının takdirini topluyor.

Koronavirüsle mücadele konusunda sıkı tedbirler alan Kızılcahamam Belediyesi, tüm imkânlarını Kızılcahamam sokaklarına seferber etmiş durumda. İlçede özellikle dezenfekte ve temizlik konusunda 7/24 süren hummalı bir çalışma söz konusu olduğunu vatandaşlar izah ediyor.

Başkan Acar; “Bu Zor Günleri El Birliğiyle Atlatacağız”
Kızılcahamam Belediyesi’nin temizlik ve hijyen konusundaki hassasiyetinin ilçedeki ibadethanelerin, sokakların ve umumi tuvaletlerinin temizliğinin normal şartlarda da belediye tarafından yapıldığına dikkat çeken Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar; “Biz de göreve geldiğimizden bu yana okulların periyodik temizliklerini belediye olarak üstlendik. Elbette virüs ve salgın tehdidinin ortaya çıkmasıyla birlikte, bütün bu çalışmaları daha yoğun bir şekilde yapmaya başladık.” dedi. Bu zorlu süreçte herkesin elini taşın altına koyması, sorumlu davranması gerektiğine işaret eden Başkan Acar şöyle konuştu; “Alınması gereken tedbirler son derece basit ve açık. Sadece kendimize değil, sevdiklerimize, yaşadığımız şehre, topluma karşı sorumluluğumuz var. Kurallara uyalım, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım, sosyal mesafeyi koruyalım. Önümüzdeki günler çok önemli. Milletimizin kardeşlik ve birlik içinde üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. İnşallah bu zor günleri el birliğiyle, olabilecek en iyi şekilde atlatacağız.”

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