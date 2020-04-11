Korona nedeniyle kapalı olan özel okula ücret ödenir mi? MEB’den Valiliklere özel okul ücreti yazısı

Korona nedeniyle okullar kapalı. Özel okul ücretleri ne olacak? Kapalı ay için ücret talep edilir mi? Peşin ödeyen aileler kapalı ayların ücretini geri isteyebilir mi? MEB’den açıklama beklenirken, Bakanlık'tan Valiliklere özel okul ücreti yazısı geldi.

Koronayla mücadele kapsamında yüzyüze eğitime ara verilmesiyle birlikte özel okul ücretleri tartışma konusu oldu.

Korona virüs, 2019-2020 eğitim öğretim yılının içinde bulunduğumuz ikinci yarısını tümden sekteye uğrattı.

Eğitime Mart ayında 2 haftalığına ara verilmiş, virüsün yayılması sonucu bu süre 30 Nisan’a kadar uzatılmıştı.

Korona virüs vaka sayılarının günden güne artmaya devam etmesi, buna paralel olarak yeni yeni tedbirlerin alınıyor olması, 30 Nisan tarihinde de ertelemeye gidileceğini gösteriyor. Yüzyüze eğitime ara verilmiş olması en çok da çocuklarını özel okullara gönderen aileleri düşündürüyor.

Hepsinin kafasında haftalardır şu sorular var:

Özel okul ücretleri ne olacak ?

Okullar kapalı oldukları ayın parasını isteyebilir mi?

Peşin ödeme yapmış olan aileler okulların kapalı olduğu ayların ücretlerini geri iade alabilecekler mi?

Ödemelerini aylık taksitler halinde yapan aileler, okullar kapalı olduğu halde ödemeye devam edecekler mi ?

Bunların dışında bir de yemek ve servis ücretleri var. Kapalı olan özel okulların yemek ve servis ücretleri ne olacak , okullar bu ücretleri ailelere geri ödeyecekler mi? Özel okullar yüzyüze vermedikleri eğitimin, sunmadığı yemek ve servisin ücretini ailelerden tahsil edebilir mi?

En çok da şu sorunun cevabı aranıyor:

Özel okul ücretleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın görüşü ne? MEB’den özel okul ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği konusunda resmi açıklama geldi mi?

Ve şu soru:

Kanunlar ne diyor , hukukçu görüşü ne yönde?

Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik:

BAKAN SELÇUK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karantina döneminde özel okul ücretlerinin akıbetinin ne olacağı sorusuna “Bu hukuki bir sorun” cevabını vermekle yetinmişti. Bakan Selçuk bu konuda başka herhangi bir açıklamada bulunmadı.

TRT HABER’İN HABERİ

Bu konuda şu ana kadar resmi haber kanallarında da net bir bilgi yer almış değil. Sadece resmi bir kurum olan TRT Haber’de “ Özel okul ücreti kapalı olduğu dönemde ödenir mi ?” haberi yer almıştı. Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesiyle birlikte çocuklarını özel okul ve kreşe gönderen velilerin “Okulun kapalı olduğu dönemin parasını ödenir mi” sorusuna cevap aranan haberde, Avukat Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ’nun görüşleri aktarılıyordu.

AVUKAT: MÜCBİR SEBEP VAR, İADE GEREKİR

Bu tür durumlarda Borçlar Kanunu’nun devreye girdiğini belirten Avukat Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu “Borçlar Kanunu gayet açık. Mücbir sebep durumunda sözleşmenin akit tarafları sözleşmeye bağlı değildir. Bu madde hemen hemen tüm sözleşmelerde yer alır” diyordu.

VELİLER MAHKEMEYE TAŞIYABİLİR VE HAKLI ÇIKARLAR

Avukat Hacıbektaşoğlu ayrıca, şu önemli bilgiyi veriyordu: “Bu kapsamda, okullar kapalı oldukları döneme rağmen velilerden herhangi bir ücret talep ederse veli bunu hukuki sürece taşıyabilir ve sonunda haklı çıkar. Çünkü Dünya Sağlık Örgütünün ‘pandemi’ olarak nitelediği, tüm dünyayı kasıp kavuran bir virüsten söz ediyoruz ve bu bir mücbir sebep.”

ÖZEL OKULLAR NE DİYOR?

Hukukçuların bu görüşüne karşı özel okullar ne diyor? Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Nurullah Dal, mevcut durumda herhangi bir mücbir sebebin söz konusu olmadığını savunuyor.

ÖZEL OKULLARDAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Borçlar Kanunu ve hukukçu görüşlerine rağmen özel okullardan yeni yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türkiye Özel Okullar Derneği’nden gelen son açıklamada, konu Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un üzerine atılmıştı. Açıklamada, Bakan Selçuk’la görüştükleri ve bir yol haritası çizdikleri belirtilerek, özel okulların eksik kalan eğitimi okullar açıldıktan sonra yüz yüze eğitimle vermeleri yönünde karar alındığı ifade edilmişti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Tüm bu yaşananlar, şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmamış olması nedeniyle velilerin kafasındaki soru işaretlerini gidermeye yetmiyor. Özel okul öğrencisi velileri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan konu hakkında resmi bir açıklama, resmi bir karar bekliyor.

MEB'DEN VALİLİKLERE ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ YAZISI

Bu arada, Milli Eğitim'ten valiliklere özel okul ücretleri yazısı gönderildiği öğrenildi.

MEB'den Valiliklere korona nedeniyle kapalı olan özel okul ücretleriyle ilgili yazı gönderildiği öğrenildi. Yazıda, özel okul ücretlerinin ödenip ödenmemesi veya iade edilip edilmeyeceğinin tamamen veliler ile okullar arasındaki sözleşmeye bağlı olduğu belirtiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Valiliklere gönderilen yazıda, özel okullarda kayıtlı bulunan öğrencilerin okul taksitlerinin ödenmeye devam edilip edilmeyeceği hususunda "Kurucu ve veli arasında anlaşmaya varılarak düzenlenen sözleşmeler, usulüne uygun olarak düzenlenip imza edilmişlerse resmi nitelikli hukuki değeri olan belge niteliğinde olup karşılıklı taahhütlerin yerine getirilmesi hukuken zorunluluk arz etmektedir. Çeşitli olağanüstü sebeplerle verilemeyen hizmetlerin ileri bir tarihte telafisinin yapılması, telafisinin yapılamayacak olması halinde ise Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin 56'ncı, Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 20'nci maddeleri gereği ücret iadesi yapılması gerektiği değerlendirilmektedir" deniliyor.

Yazıdan da anlaşılacağı üzere, özel okul taksitlerinin ödenmeye devam edip etmeyeceğini, veli ile okul arasında bir sözleşme yapılmışsa eğer, bu sözleşmenin içeriği belirliyor.

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