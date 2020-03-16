Dünyayı kasıp kavuran korona virüsüne kapılan ünlülere, Türk kamuoyunun Son Umut filminden tanıdığı Olga Kurylenko da katıldı. Peki korona olan Olga Kurylenko kimdir?

Dünyayı kasıp kavuran koronaya kapılan ünlüler arasına Türk kamuoyunun Son Umut filminden tanıdığı Olga Kurylenko da katıldı. Peki korona olan Olga Kurylenko kimdir?

Olga Kurylenko, kişisel sosyal medya hesabından, korona virüsü testinin sonucunu paylaştı.

Kurylenko, korona testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurduğu paylaşımda "Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de Son Umut filmi ile tanındı

Olga Kurylenko, Türk kamuoyunda da tanınan bir isim. Kurylenko, Son Umut (The Water Diviner) adlı filmde Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz’la birlikte “Ayşe” rolünü oynamıştı.

Korona olan Olga Kurylenko kimdir ?

1979 doğumlu olan Olga Kurylenko, aslen Ukraynalı. Nitekim Fransa vatandaşı olan manken ve oyuncu Olga Kurylenko, Ukrayna ve Beyaz Rusya kökenlidir. 13 yaşında eğitimi için Moskova'ya gittiğinde keşfedildi. Oyunculuk kariyerine 2005'te Fransa'da başladı.

