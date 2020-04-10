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Güncel
10.04.2020 19:30
Korona ölümleri 100 bini aştı
Dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bini geçti.
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bini aştı.
AYRINTILAR GELİYOR..
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