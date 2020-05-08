Korona sürecinde en çok hangi meyve ve sebzeyi tükettik? Hangi meyvenin satışında günlük rekor kırıldı?

Tüm dünyada ve Türkiye’de etkili olan koronavirüs (Covid-19) salgını vatandaşların meyve ve sebze tüketim alışkanlarını da değiştirdi. Vatandaşlar en çok bağışıklığı güçlendiren ürünlere yöneldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali 1 Ocak’tan günümüze kadar olan süreçteki satış verilerini paylaştı. Verilere göre en çok hangi meyve ve sebze tüketildi? Başkentliler korona virüs sürecinde tercihlerini hangi ürünlerden yana kullandı? Birinci sırayı hangi meyve ve sebze aldı? Detaylar haberimizde.

Uzmanlar önerdi satışlar patladı

Türkiye’nin en önemli narenciye üretim merkezi olan Antalya’nın Finike ilçesinden Toptancı Hali’ne gelen portakal yoğun talep gördü. Koronavirüs salgını nedeniyle uzmanların C vitamini tüketilmesi tavsiyesine kulak veren Başkentliler, C vitamini deposu portakalı bol bol sofralarına taşıdı.

Korona sürecinde en çok hangi meyve ve sebzeyi tükettik? Portakal ne kadar tüketildi?

Başkent tercihini portakaldan yana kullandı

Uzmanların koronavirüs salgınına karşı vatandaşların bol bol C vitamini tüketmeleri yönündeki tavsiyesinin ardından Başkentliler bu süreçte en çok portakal tüketti. Başkent’in yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre, Başkentliler salgının artmaya başladığı 11 Mart tarihinden 30 Nisan’a kadar en çok portakal tüketti.

Karantinada 14 bin ton portakal

Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre, salgın hastalığın artmaya başladığı ilk tarih olan 11 Mart’tan 30 Nisan’a kadar 14 bin 102 tonla portakal tüketimi rekor kırdı.

Hangi meyvenin satışında günlük rekor kırıldı?

1 GÜNDE 459 TON PORTAKAL SATIŞ REKORU KIRDI

Salgın sürecinde portakal tüketimindeki artış dikkat çekerken sadece 23 Mart günü 459 ton ile bir günde portakalda satış rekoru yaşandı.

Kış aylarının sevilen meyvesi portakal, 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında da Ankara’da en fazla tüketilen meyve oldu. Bu tarihler arasında birinciliği 35 bin 559 ton ile portakal, ikinciliği ise 16 bin 669 ton ile elma aldı. Her mevsim tezgahların gözdesi muz ise 11 bin 607 tonluk tüketimle üçüncü oldu.

Hangi meyvenin satışında günlük rekor kırıldı?

İŞTE MEYVE SATIŞ SIRALAMASI

Toptancı Hali verilerine göre bu tarihlerde tüketimi artan meyveler arasında ilk beş sırada;

-14 bin 102 ton ile portakal,

-7 bin 398 ton ile elma,

-5 bin 123 ton ile muz,

-3 bin 615 ton ile çilek,

-1 bin 813 ton ile armut yer aldı.

Sebzede tercih domatesten yana oldu

1 Ocak-30 Nisan tarihlerinde Başkent’te sebze kategorisinde 25 bin 342 ton ile en çok domates tüketilirken, sofraların vazgeçilmezi domatesi; 21 bin 88 ton ile patates, 11 bin 137 ton ile de havuç takip etti.



Koronavirüs salgınının etkisini göstermesiyle (11 Mart-30 Nisan tarihleri arasında) Ankara Toptancı Hali verilerine göre en çok tüketilen sebzelerin sıralaması ise şu şekilde yer aldı:

-Domates: 14 bin 342 ton

-Patates: 9 bin 794 ton

-Salatalık: 7 bin 206 ton

-Kuru soğan: 6 bin 448 ton

-Limon: 4 bin 760 ton

Emrah Özcan / İLKSAYFA

