Korona sürecinde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler

Dünyayı etkisi altına alınan korona virüsü birçok değişimide beraberinde getirdi. Her ülke kendi durumuna göre farklı tedbirler aldı. Alınan tedbirlerin ekonomiye etkisi ise büyük oldu. 2020 yılınının ilk beş ayında en çok hangi ürünler tüketildi?Detaylar

İlk koronavirüs vaka ne zaman görüldü?

Türkiye’de ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, Avrupa üzerinden gelen bir hastanın test sonuçlarının pozitif çıktığını, 13 Mart'ta da ikinci bir kişinin de testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.

Neler yaşandı, raflarda hangi ürünler boşaltıldı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk koronavirüs vakasını açıklamasının ardından bir gün sonra marketlerde kolonya, maske, tuvalet kağıdı, makarna ve un rafları boşaltıldı .Market çalışanları boşalan rafları doldurmaya yetişemedi. Birçok bölgede marketlerde aşırı yoğunluk gözlemlendi.

Kolonya, maske, dezenfektan, un, makarna, tuvalet kağıdı

Marketlerin yanı sıra eczanelerde yoğunluktan nasibini aldı. İlk vakanın açıklanmasının ardından ezcanelere kolonya, maske ve dezenfektan almaya gelenler yoğunluk oluşturdu. Bu ürünlerin tedarikinde sorunlar yaşandı. Peki en çok fiyat artışı hangi üründe oldu?

En çok fiyat artışı tuvalet kağıdında

Şubat-Nisan ayları arasında e-ticaret kanallarında en çok fiyat artışı yüzde 19.4’lük oranla tuvalet kağıdında yaşanırken; yüzde 15.4’le kahve makinesi ikinci; yüzde 13.6 ile kağıt havlu üçüncü; yüzde 11.1 ile çamaşır suyu dördüncü sırada yer aldı. Yüzde 7 ile bebek bezleri en çok fiyat artışının yaşandığı beşinci kategori oldu.

Rekor yüzde 35’lik artışla bulyonda

Koronavirüs öncesinde 31 TL olan bulyon fiyatları 43 TL’ye yükselirken fiyatlarda yüzde 35 oranında artış yaşandı.

Tuz fiyatları uçuşa geçti, makarna ve un yüzde 10 zamlandı

İkinci en çok fiyat artışı ise fiyatı 3.5 TL’den yüzde 23’lük artışla 4.4 TL’ye yükselen tuzda yaşandı. Üçüncü sırada fiyatı 11.3 TL’den yüzde 13’lük artışla 12.7 TL’ye çıkan diş/ağız suları; dördüncü sırada fiyatı 4.1 TL’den yüzde 12’lik artışla 4.6 TL’ye çıkan cipsler; beşinci sırada ise fiyatları yüzde 10 artan makarna, un, margarin ve piliç yer aldı.

Hijyen ürünleri yüzde 8 zamlandı

Yetişkin hijyen ürünleri, çamaşır suları ve mutfak eşyaları yüzde 8’lik artışla altıncı sırada; gazlı içecekler, saç boyaları ve kireç önleyiciler yüzde 7’lik artışla yedinci; gazsız içecekler ve yağ-kir sökücüler yüzde 6’lık artışla sekizinci sırada yer aldı.

Akıllı telefonlar indirime girdi

Ortalama akılı telefon kategorisi fiyatı yüzde 2.3 düşerken, elektrikli süpürge kategorisinin fiyatı ise yüzde 2.7 düştü. Akıllı telefonlarda birçok modelde yüzde 25'e varan indirimler uygulandı. Firmalar indirimde adeta birbirleriyle yarıştı.

Emrah Özcan / İLKSAYFA