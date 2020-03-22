Korona tanısı konan Salih Emri kimdir, nereli, kaç yaşında?

Medicana Kadıköy Göğüs Hastalıkları’nda görev yapan ve korona tanısı ile tedavi altına alınan doktor Salih Emri kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi hastanede tedavi görüyor?

Türkiye’de korona virüs vakalarıyla mücadele eden ilk hekimlerden olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun ardından Prof. Dr. Salih Emri de korona tanısı ile tedavi altına alındı.

İstanbul Medicana Kadıköy Göğüs Hastalıkları’nda görev yapan profesör Salih Emri, kendi durumuyla ilgili “Üç gündür kendi hastanemde koronavirüs tanısıyla yatmaktayım. Test sonucum henüz çıkmadı. Devlet sırrı gibi saklanıyor. Fakat bulgularımda hafif ilerleme var. Ateş söz konusu ama nefes darlığı yok. Standart tedavi uygulanıyor” dedi.

Peki Salih Emri kimdir , nereli, kaç yaşında , hangi hastanede tedavi görüyor?

Salih Emri, 1957 Ankara doğumlu, yani 63 yaşında.

Hacettepe Tıp mezunu.

Medicana Kadıköy Hastanesi'nin veb sitesinde Salih Emri'nin özgeçmişi şu şekilde yer alıyor:

Prof. Dr. K. A. Salih Emri, 1957 yılında Ankara’da doğmuştur. İlk ve orta eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1974 yılında “Merkezi Sınav”la, 120 kişilik Hacettepe Tıp Fakültesi kazananlarından biri olarak; 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfını takiben 1982 Haziran ayında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1982-1984 yılları arasında Ordu İli Gülyalı Sağlık Ocağı’nda Ocak Hekimliği ve Ordu Sağlık Müdür Yardımcılığı Görevlerinde bulunmuştur. Zorunlu hizmet bitiminde yuvası olan Hacettepe Üniversitesi’ne dönerek çok sevdiği İç Hastalıkları AD’da Prof. Dr. Şali Çağlar, Prof. Dr. Hasan Telatar, Prof. Dr. Şükran Karacadağ hocalarından aldığı referanslarla İç Hastalıkları’nın yaptığı merkezi sınava girerek 1984 yılında İç hastalıkları AD’da asistanlık eğitimine başlamış ve 1989 yılında İç Hastalıkları uzmanı olmuştur.

Uzmanlık sonrası, 1989 yılında Ankara’da GATA Gastroenteroloji Kliniği’nde İç Hastalıkları Uzmanı olarak (Poliklinik sorumlusu ve Büyük Acil Polikliniği sorumlu doktoru) askerlik hizmetini tamamlamıştır. Askerlik hizmetinin bitiminde, tekrar o yıllarda Hacettepe Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD altında bir ünite olarak çalışan Göğüs Hastalıkları Kliniği’ne, Prof. Dr. İzzettin Barış’ın isteği ile yan dal uzmanlığı için uzman öğretim görevlisi olarak geri dönmüştür. Prof. Dr. İzzettin Barış’ın onayı ile 1991 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD’da yapılan sınav ile; İç Hastalıkları Doçenti olmuştur.

1992 yılında, Uzman Öğretim Görevlisi olarak bulunduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD’ında yan dal uzmanlığını tamamlayarak, aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD’da açık olan Türkçe Doçent kadrosuna atanmıştır. Prof. Dr. Salih Emri, Prof. Dr. İzzettin Barış’ın yönlendirmesi ile akciğer ve akciğer zarı kanseri olarak bilinen Mezotelyoma hastalığının tanı, etyopatogenez ve tedavisinde spesifik olarak uzmanlaşmak üzere Temmuz 1993 – Haziran 1994 yılları arasında Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nde “Resarch Fellow” olarak TUBITAK bursu ile çalışmalarda bulunmuş, bu süre zarfında Prof. Dr. Ronald McCaffrey ve ekibi ile klinik ve in-vitro resarch çalışmalarında bulunmuştur. 1994 yılında Boston Üniversitesi’nin uyku laboratuvarında 4 ay uyku hastalıkları konusunda, Prof. Sanford Auerbach ile çalışmalarda bulunmuştur.

1994 yılında yurda döndükten sonra; Göğüs Hastalıkları Kliniği’nde akciğer ve plevra kanserlerinin tanı ve tedavisi üzerinde çalışmalarına devam etmiş ve 2006-2011 yılları arasında kısmi statüde öğretim üyeliği yaparak muayenesinde hastalarını kabul etmiş, 2011 yılında muayenesini kapatarak tekrar tam zamanlı öğretim üyeliğine dönüş yapmış ve 29 Eylül 2012 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği’nde profesörlük kadrosuna atanmıştır. Aynı yıl Anabilim Dalı Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Salih Emri, 30 yıl akademisyen olarak hizmet verdiği Hacettepe Tıp Fakültesindeki görevinden 1 Aralık 2016 tarihi itibari ile kendi isteği ile emekli olmuştur. Anabilim Dalı Başkanlığı sırasında Göğüs Hastalıkları kliniğine yeni bir bronkoskopi ünitesi ile EBUS, mini medikal torakoskopi, fiberoptik bronkoskoplar, cryoterapi, kardiyopulmoner egzersiz testi laboratuarı, sipirometri ve yeni bir uyku laboratuvarı kazandırmış, kliniği genç öğretim üyeleri ile takviye etmiş, Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, Medikal Jeoloji ve Mezotelyoma Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Erişkin Kistik Fibrozis ve Sigara Bıraktırma Klinikleri’ni kurmuştur.

Emekli olmasını takiben; İstanbul’da 31.03.2017 tarihinde Kemerburgaz-Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na profesör olarak atanmış ve 13.11.2017 tarihine kadar Göztepe Medical Park Hastanesi’nde göğüs hastalıkları uzmanı olarak çalışmış, 6 Aralık 2017 tarihinde T.C. Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi’ne göğüs hastalıklarını kliniğini yapılandırmak için yer değiştirmiştir.

Halen, Medicana Hastanesi Kadıköy, İstanbul adresinde hastalarına hizmet etmeye devam etmektedir.”

