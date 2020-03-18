Korona tehdidi sürerken Türkiye’de kaç yaşlı var, yaşlı nüfus oranı ne?

Korodan ilk ölüm vakasının yaşandığı Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ne, Türkiye’nin yaş ortalaması ne, Türkiye’de kaç yaşlı var, Türkiye’nin 65 yaş üstü nüfus oranı nedir? İşte TÜİK verilerine göre Türkiye'nin yaşlı sayısı, il il oranları, ülke sıralaması:

Çin’den dünyaya yayılan ölümcül korona virüsün daha çok yaşlılar için risk oluşturuyor olması, korodan ölenlerin büyük bölümünün yaşlılardan oluşması, gözleri ülkelerin yaşlı nüfus oranlarına çevirdi.

Türkiye'de de koronadan ölen ilk kişinin yaşının 89 olması dikkat çekti.

Peki korodan ilk ölüm vakasının yaşandığı Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ne, Türkiye’nin yaş ortalaması ne, Türkiye’de kaç yaşlı var , Türkiye’nin 65 yaş üstü nüfus oranı nedir?

İşte TÜİK verilerine göre Türkiye'nin yaşlı sayısı, il il oranları, ülke sıralaması:

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ( TÜİK ) 2019 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarına göre, son yıllarda Türkiye’de yaşlı nüfus artıyor.

YAŞLI NÜFUS ARTIYOR

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de yaşlı nüfus yani 65 yaş ve üstündeki kişi sayısı 5 yılda yüzde 21,9 artarak geçen yıl 7 milyon 550 bin 727 oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 8 iken geçen yıl yüzde 9,1'e yükseldi.

ERKEKLER ÇOĞUNLUKTA

Yaşlı nüfusun 2019 yılında yüzde 44,2'sini erkekler, yüzde 55,8'ini kadınlar oluşturdu.

BU HIZLA 2040’TA ORAN NE OLUR?

Bu artış oranlarına göre yapılan hesaplamalar sonucunda, Türkiye’de yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10.2, 2030 yılında yüzde 12.9, 2040 yılında yüzde 16.3, 2060 yılında yüzde 22.6 ve 2080 yılında yüzde 25.6 olacağı tahmin edildi.

TÜİK verilerine göre, yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı nüfusun yüzde 60.9'u 65-74, yüzde 31.4'ü 75-84 ve yüzde 7.7'si 85 ve daha yukarı yaş grubunda iken, geçen yıl yüzde 62.8'i 65-74, yüzde 28.2'si 75-84 ve yüzde 9.1'i 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

ORTANCA YAŞ YÜKSELDİ

Nitekim Türkiye’de ortanca da yaş yükseliyor. Nüfusun yaşlanmasıyla ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2014 yılında 30.7 iken 2019 yılında 32.4 oldu. Ortanca yaş 2019 yılında erkeklerde 31.7, kadınlarda 33.1 olarak gerçekleşti. Bu artışlara göre, ortanca yaşın 2023 yılında 33.5, 2030 yılında 35.6, 2040 yılında 38.5, 2060 yılında 42.3 ve 2080 yılında 45 olacağı öngörülüyor.

Yaşlı bağımlılık oranı geçen yıl yüzde 13,4 oldu

Çalışma çağındaki 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2014 yılında yüzde 11.8 iken 2019 yılında yüzde 13.4'e yükseldi. Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık oranının 2023 yılında yüzde 15.2, 2030 yılında yüzde 19.6, 2040 yılında yüzde 25.3, 2060 yılında yüzde 37.5 ve 2080 yılında yüzde 43.6 olacağı tahmin edildi.

Peki Türkiye, yaşlı nüfus oranına göre dünyada kaçıncı sırada ?

Nüfus tahminlerine göre 2019 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 604 milyon 656 bin 633 kişi, yaşlı nüfusun ise 703 milyon 711 bin 487 kişi olduğu öngörüldü. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun yüzde 9.3'ünü yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk 3 ülke sırasıyla yüzde 34.1 ile Monako, yüzde 28.8 ile Japonya ve yüzde 22.7 ile Almanya oldu. Türkiye, 167 ülke arasında 66'ncı sırada yer aldı.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2019 yılında yüzde 18,8 ile Sinop olarak belirlendi. Bu ili yüzde 17,7 ile Kastamonu, yüzde 16,2 ile Artvin ve Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,3 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3,4 ile Hakkari, yüzde 3,9 ile Şanlıurfa takip etti.

Yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2019 yılında 5 bin 567 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk 3 il sırasıyla 763 kişi ile İstanbul, 275 kişi ile Ankara ve 242 kişi ile Giresun iken en az yaşlıya sahip ilk 3 il ise sırasıyla 5 kişi ile Bayburt, 6 kişi ile Ardahan ve Karaman olarak kaydedildi.

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