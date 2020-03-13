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Korona virüs testi nerelerde yapılıyor?

Sağlık Bakanlığı, Korona virüs riskine karşı hastaların test için başvurabilecekleri hastaneleri açıkladı. Ankara’da korona testi nerede yapılıyor? İstanbul’da korona testi nerede yapılıyor?
Korona virüs testi nerelerde yapılıyor?

Çin’den yayılmaya başlayan yeni tip korona virüs (KOVİD-19) tüm dünyaya yayılmaya devam ederken son olarak Türkiye'de de görülmeye başladı. Peki korona virüsü taşıdığımızı nasıl anlayacağız? Korona testi nerede yapılıyor? Korona testi hangi hastanelerde yapılıyor? Ankara’da korona testi nerede yapılıyor? İstanbul’da korona testi nerede yapılıyor?  Tüm soruların cevabı haberimizde…

Korona virüsü testi yapılabilecek hastaneler;

- Adana Şehir Hastanesi

Korona testi nerede yapılıyor? Ankara’da korona testi nerede yapılıyor?

- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ankara Şehir Hastanesi

- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Korona testi nerede yapılıyor? Bursa’da korona testi nerede yapılıyor?

- Bursa Şehir Hastanesi

- Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Korona testi nerede yapılıyor? Korona testi hangi hastanelerde yapılıyor?

- Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

- Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Eskişehir Şehir Hastanesi

- Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Isparta Şehir Hastanesi

- Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Korona testi nerede yapılıyor? İstanbul’da korona testi nerede yapılıyor?

- İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Korona testi nerede yapılıyor? İzmir’de korona testi nerede yapılıyor?

- İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Kayseri Şehir Hastanesi

- Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Korona testi nerede yapılıyor? Korona testi hangi hastanelerde yapılıyor?

- Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Yozgat Şehir Hastanesi

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