Korona virüse karşı 'Cemil Robot' göreve hazır

Korona ile mücadele için "bomba imha robotu" mantığıyla çalışan robot geliştirildi. Robota virüsten vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun anısına "Cemil Robot" adı verildi: Doktorlar tedaviye başlamadan önce ortamdaki bakteri ve virüsleri temizleyecek.

Çin'den çıkan ve dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de etkisi günden güne artan korona virüsle mücadele için "bomba imha robotu" mantığıyla çalışan robot geliştirildi.

Robota, Türkiye'de korona tedavisinde görev yapan ilk doktorlardan olan ve virüs kaparak vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun anısına "Cemil Robot" adı verildi.

" Cemil Robot " kimyasal püskürtme tankı ve UV-C lambaları sayesinde doktorlar tedaviye başlamadan önce ortamdaki bakteri ve virüsleri temizleyecek.

İŞTE DETAYLAR

ODTÜ İVME-R ile Elektroland Defence işbirliğiyle, " Biyolojik Mücadele Robotu " geliştirdi. Yeni Şafak'ın haberine göre robota, Türkiye'de ilk Kovid-19 teşhisini koyan ve kısa süre önce hayatını kaybeden Profesör Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılan TMR-II Çetin bomba imha robotu üzerinden geliştirilen robot, beş litrelik dezenfektan tankı ve morötesi ışık sayesinde, dezenfeksiyon yapılması istenen alanlardaki insan varlığını asgariye indiriyor. Bu sayede, doktorlar virüs teşhis ve tedavisine başlamadan önce ortamdaki bakteri ve virüsleri uzaktan arındırabilecek.

ULTRAVİYOLE IŞIK DEVREDE

Türkiye'nin milli robotik şirketi Elektroland Defence'in ürettiği biyolojik mücadele robotu Kovid-19 ile mücadele hedefiyle dönüştürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünde yıllardır başarıyla hizmet veren bomba imha robotlarından TMR-II Çetin platformu üzerine, 5 litrelik bir kimyasal dezenfeksiyon tankı yerleştirildi. Tankın üzerine 180 derece dönebilen bir taret; taretin üzerineyse ultra düşük seviyede, ancak uzun süreli etki gücüne sahip ince püskürtme yapabilen bir ULV cihazı yerleştirildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin önerisiyle robotun üzerine, ayrıca, morötesi (ultraviole/UV-C) ışık veren lambalar yerleştirildi.

YEMEK SERVİSİ DE YAPABİLİR

Cemil Robot, çok rahat merdiven inip çıkabiliyor. Üzerinde kameraları da bulunan TMR-II Çetin Platformunun yapay zeka tabanı da mevcut. Robot istendiğinde otonom hale getirilebiliyor ve tanımlı görevleri hiçbir ekstra denetime gerek olmaksızın yerine getirebiliyor. Prototip olarak geliştirilen robot hem salgında hem salgın sonrası, normal hastane hizmetlerinde etkin olarak kullanılabilir bir platform olarak öne çıkıyor. Otonom olarak da kullanılabilecek olan robotu gerektiğinde hasta odalarına yemek, ilaç götürebilecek şekilde tasarlamanın ise çok kısa sürede ve basit olarak yapılabileceği belirtiliyor. Biyolojik mücadele robotu Cemil'in koronavirüs salgınının sona ermesi ardından, tarımsal alanda, zirai mücadele amaçlı olarak da hizmet verebileceği ifade edildi.