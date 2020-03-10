Korona virüsten kaç kişi öldü? Korona virüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?

Çin’den yayılmaya başlayan yeni tip korona virüs (KOVİD-19) tüm dünya ya yayılmaya hızla devam ediyor. Peki, Dünya’da kaç kişiye korona virüs tespit edildi? Korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? Korona virüsün tedavisi bulundu mu? Kaç kişi tedavi edildi? Türkiye’de korona virüs tespit edildi mi? Çin’de korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu? Tüm soruların cevabı haberimizde…
Çin’de korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
Çin’de 80778 korona virüs vakasından 55518 kişi tedavi edildi, 3161 kişi yaşamını yitirdi
Güney Kore’de 7041 korona virüs vakasından, 118 kişi tedavi edildi, 48 kişi yaşamını yitirdi
İran’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
İran’da 5823 korona virüs vakasından, 1669 kişi tedavi edildi, 145 kişi yaşamını yitirdi
İtalya’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
İtalya’da 10149 korona virüs vakasından, 523 kişi tedavi edildi, 631 kişi yaşamını yitirdi
Almanya’da kaç kişide korona virüs görüldü?
Almanya’da 717 korona virüs vakasından, 18 kişi tedavi edildi
Diamond Princess’da ( İngiliz yolcu gemisi) 696 korona virüs vakasından, 212 kişi tedavi edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi
Fransa’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
Fransa’da 653 korona virüs vakasından, 12 kişi tedavi edildi, 9 kişi yaşamını yitirdi
İspanya’da 454 korona virüs vakasından, 6 kişi tedavi edildi, 8 kişi yaşamını yitirdi
Japonya’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
Japonya’da 435 korona virüs vakasından, 49 kişi tedavi edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi
ABD’de kaç kişide korona virüs görüldü?
ABD’de 335 korona virüs vakasından, 15 kişi tedavi edildi, 17 kişi yaşamını yitirdi
İsviçre’de 268 korona virüs vakasından, 3 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Singapur’da 130 korona virüs vakasından, 82 kişi tedavi edildi
Hollanda’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
Hollanda’da 128 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi
Hong Kong’da108 korona virüs vakasından, 51 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi
Malezya’da 93 korona virüs vakasından, 23 kişi tedavi edildi
Avusturya’da 74 korona virüs vakasından, 2 kişi tedavi edildi
Bahreyn’de 66 korona virüs vakasından, 4 kişi tedavi edildi kişi,
Avustralya’da kaç kişide korona virüs görüldü?
Avustralya’da 64 korona virüs vakasından, 22 kişi tedavi edildi kişi, 2 kişi yaşamını yitirdi
Kuveyt’te 61 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi kişi,
Kanada’da 54 korona virüs vakasından, 8 kişi tedavi edildi kişi,
Tayland‘da 50 korona virüs vakasından, 31 kişi tedavi edildi kişi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Irak’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
Irak’ta 46 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi kişi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Yunanistan’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
Yunanistan’da 46 korona virüs vakası görüldü
Tayvan’da 45 korona virüs vakasından, 15 kişi tedavi edildi kişi, 1 kişi yaşamını yitirdi
İzlanda’da 45 korona virüs vakasından,1 kişi tedavi edildi
Birleşik Arap Emirlikleri’nde 5 korona virüs vakasından, 7 kişi tedavi edildi
Hindistan’da korona virüs tespit edildi mi?
Hindistan’da 33 korona virüs vakasından, 3 kişi tedavi edildi
San Marino’da 23 korona virüs vakasından, 1 kişi yaşamını yitirdi
Danimarka’da 23 vakadan, 1 kişi tedavi edildi
Lübnan’da 22 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi
İsrail’de 21 korona virüs vakasından, 2 kişi tedavi edildi
Cezayir’de 19 korona virüs vakası görüldü
Çekya’da 19 korona virüs vakası görüldü
Finlandiya’da 19 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi
İrlanda’da 18 korona virüs vakası görüldü
Vietnam’da 18 korona virüs vakasından, 16 kişi tedavi edildi
Umman’da 16 korona virüs vakasından, 2 kişi tedavi edildi
Filistin’de 16 korona virüs vakası görüldü
Mısır’da korona virüs tespit edildi mi?
Mısır’da 15 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi
Portekiz’de 15 korona virüs vakası görüldü
Brezilya’da korona virüs tespit edildi mi?
Brezilya’da 14 korona virüs vakası görüldü
Ekvator’da 14 korona virüs vakası görüldü
Rusya’da korona virüs tespit edildi mi?
Rusya’da 13 korona virüs vakasından, 2 kişi tedavi edildi
Hırvatistan’da 12 korona virüs vakası görüldü
Gürcistan’da korona virüs tespit edildi mi?
Gürcistan’da 12 korona virüs vakası görüldü
Katar’da 12 korona virüs vakası görüldü
Makao’da 10 korona virüs vakasından, 10 kişi tedavi edildi
Estonya’da 10 korona virüs vakası görüldü
Azerbaycan’da kaç kişide korona virüs görüldü?
Azerbaycan’da 9 korona virüs vakası görüldü
Romanya’da 9 korona virüs vakasındanan, 3 kişi tedavi edildi
Arjantin’de 8 korona virüs vakası görüldü
Slovenya’da 8 korona virüs vakası görüldü
Filipinler’de 6 korona virüs vakasından, 2 kişi tedavi edildi kişi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Beyaz Rusya’da 6 korona virüs vakası görüldü
Meksika’da 6 korona virüs vakasından,1 kişi tedavi edildi
Pakistan’da 6 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi
Polonya’da 6 korona virüs vakası görüldü
Yeni Zelanda’da 5 korona virüs vakası görüldü
Suudi Arabistan'da korona virüs tespit edildi mi?
Suudi Arabistan‘da 5 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi
Şili’de 5 korona virüs vakası görüldü
Macaristan’da 5 korona virüs vakası görüldü
Afganistan’da korona virüs tespit edildi mi?
Afganistan’da 4 korona virüs vakası görüldü
Endonezya’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
Endonezya’da 4 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi
Senegal’de 4 korona virüs vakasından 1 kişi tedavi edildi
Lüksemburg’da 3 korona virüs vakası görüldü
Kuzey Makedonya’da 3 korona virüs vakası görüldü
Bosna Hersek’de korona virüs tespit edildi mi?
Bosna Hersek’te 3 korona virüs vakası görüldü
Slovakya’da 3 korona virüs vakası görüldü
Dominik Cumhuriyeti’nde 2 korona virüs vakası görüldü
Fas’ta 2 korona virüs vakası görüldü
Kamerun’da 2 korona virüs vakası görüldü
Güney Afrika’da 2 korona virüs vakası görüldü
Andorra’da 1 korona virüs vakası görüldü
Ermenisatan’da korona virüs tespit edildi mi?
Ermenistan’da 1 korona virüs vakası görüldü
Kamboçya’da 1 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi
Ürdün’de 1 korona virüs vakası görüldü
Letonya’da 1 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi
Litvanya’da 1 korona virüs vakası görüldü
Monako’da 1 korona virüs vakası görüldü
Nepal’de 1 korona virüs vakasından 1 kişi tedavi edildi
Nijerya’da 1 korona virüs vakası görüldü
Sri Lanka’da 1 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi
Tunus’ta 1 korona virüs vakası görüldü
Ukrayna’da korona virüs tespit edildi mi?
Ukrayna’da 1 korona virüs vakası görüldü
Bhutan’da 1 korona virüs vakası görüldü
Kolombiya’da 1 korona virüs vakası görüldü
Kosta Rika’da 1 korona virüs vakası görüldü
Cebeli Tarık’ta 1 korona virüs vakası görüldü
Vatikan’da 1 korona virüs vakası görüldü
Lihtenştayn’da 1 korona virüs vakası görüldü
Malta’da 1 korona virüs vakası görüldü
Peru’da 1 korona virüs vakası görüldü
Sırbistan’da 1 korona virüs vakası görüldü
Togo’da 1 korona virüs vakası görüldü
Türkiye’de korona virüs tespit edildi mi?
Türkiye'de 1 korona virüs vakası görüldü
Toplam Dünya'da korona virüse yakalanan 103882 vakadan, 58464 kişi tedavi edildi, 3522 kişi yaşamını yitirdi.
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