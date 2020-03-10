Korona virüsten kaç kişi öldü? Korona virüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?

Çin’den yayılmaya başlayan yeni tip korona virüs (KOVİD-19) tüm dünya ya yayılmaya hızla devam ediyor.

Çin’den yayılmaya başlayan yeni tip korona virüs (KOVİD-19) tüm dünya ya yayılmaya hızla devam ediyor. Peki, Dünya’da kaç kişiye korona virüs tespit edildi? Korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? Korona virüsün tedavisi bulundu mu? Kaç kişi tedavi edildi? Türkiye’de korona virüs tespit edildi mi? Çin’de korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu? Tüm soruların cevabı haberimizde…

Çin’de korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Çin’de 80778 korona virüs vakasından 55518 kişi tedavi edildi, 3161 kişi yaşamını yitirdi

Güney Kore’de 7041 korona virüs vakasından, 118 kişi tedavi edildi, 48 kişi yaşamını yitirdi

İran’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

İran’da 5823 korona virüs vakasından, 1669 kişi tedavi edildi, 145 kişi yaşamını yitirdi

İtalya’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

İtalya’da 10149 korona virüs vakasından, 523 kişi tedavi edildi, 631 kişi yaşamını yitirdi

Almanya’da kaç kişide korona virüs görüldü?

Almanya’da 717 korona virüs vakasından, 18 kişi tedavi edildi

Diamond Princess’da ( İngiliz yolcu gemisi) 696 korona virüs vakasından, 212 kişi tedavi edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi

Fransa’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Fransa’da 653 korona virüs vakasından, 12 kişi tedavi edildi, 9 kişi yaşamını yitirdi

İspanya’da 454 korona virüs vakasından, 6 kişi tedavi edildi, 8 kişi yaşamını yitirdi

Japonya’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Japonya’da 435 korona virüs vakasından, 49 kişi tedavi edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi

ABD’de kaç kişide korona virüs görüldü?

ABD’de 335 korona virüs vakasından, 15 kişi tedavi edildi, 17 kişi yaşamını yitirdi

İsviçre’de 268 korona virüs vakasından, 3 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Singapur’da 130 korona virüs vakasından, 82 kişi tedavi edildi

Hollanda’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Hollanda’da 128 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi

Hong Kong’da108 korona virüs vakasından, 51 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Malezya’da 93 korona virüs vakasından, 23 kişi tedavi edildi

Avusturya’da 74 korona virüs vakasından, 2 kişi tedavi edildi

Bahreyn’de 66 korona virüs vakasından, 4 kişi tedavi edildi kişi,

Avustralya’da kaç kişide korona virüs görüldü?

Avustralya’da 64 korona virüs vakasından, 22 kişi tedavi edildi kişi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Kuveyt’te 61 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi kişi,

Kanada’da 54 korona virüs vakasından, 8 kişi tedavi edildi kişi,

Tayland‘da 50 korona virüs vakasından, 31 kişi tedavi edildi kişi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Irak’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Irak’ta 46 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi kişi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Yunanistan’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Yunanistan’da 46 korona virüs vakası görüldü

Tayvan’da 45 korona virüs vakasından, 15 kişi tedavi edildi kişi, 1 kişi yaşamını yitirdi

İzlanda’da 45 korona virüs vakasından,1 kişi tedavi edildi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 5 korona virüs vakasından, 7 kişi tedavi edildi

Hindistan’da korona virüs tespit edildi mi?

Hindistan’da 33 korona virüs vakasından, 3 kişi tedavi edildi

San Marino’da 23 korona virüs vakasından, 1 kişi yaşamını yitirdi

Danimarka’da 23 vakadan, 1 kişi tedavi edildi

Lübnan’da 22 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi

İsrail’de 21 korona virüs vakasından, 2 kişi tedavi edildi

Cezayir’de 19 korona virüs vakası görüldü

Çekya’da 19 korona virüs vakası görüldü

Finlandiya’da 19 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi

İrlanda’da 18 korona virüs vakası görüldü

Vietnam’da 18 korona virüs vakasından, 16 kişi tedavi edildi

Umman’da 16 korona virüs vakasından, 2 kişi tedavi edildi

Filistin’de 16 korona virüs vakası görüldü

Mısır’da korona virüs tespit edildi mi?

Mısır’da 15 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi

Portekiz’de 15 korona virüs vakası görüldü

Brezilya’da korona virüs tespit edildi mi?

Brezilya’da 14 korona virüs vakası görüldü

Ekvator’da 14 korona virüs vakası görüldü

Rusya’da korona virüs tespit edildi mi?

Rusya’da 13 korona virüs vakasından, 2 kişi tedavi edildi

Hırvatistan’da 12 korona virüs vakası görüldü

Gürcistan’da korona virüs tespit edildi mi?

Gürcistan’da 12 korona virüs vakası görüldü

Katar’da 12 korona virüs vakası görüldü

Makao’da 10 korona virüs vakasından, 10 kişi tedavi edildi

Estonya’da 10 korona virüs vakası görüldü

Azerbaycan’da kaç kişide korona virüs görüldü?

Azerbaycan’da 9 korona virüs vakası görüldü

Romanya’da 9 korona virüs vakasındanan, 3 kişi tedavi edildi

Arjantin’de 8 korona virüs vakası görüldü

Slovenya’da 8 korona virüs vakası görüldü

Filipinler’de 6 korona virüs vakasından, 2 kişi tedavi edildi kişi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Beyaz Rusya’da 6 korona virüs vakası görüldü

Meksika’da 6 korona virüs vakasından,1 kişi tedavi edildi

Pakistan’da 6 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi

Polonya’da 6 korona virüs vakası görüldü

Yeni Zelanda’da 5 korona virüs vakası görüldü

Suudi Arabistan'da korona virüs tespit edildi mi?

Suudi Arabistan‘da 5 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi

Şili’de 5 korona virüs vakası görüldü

Macaristan’da 5 korona virüs vakası görüldü

Afganistan’da korona virüs tespit edildi mi?

Afganistan’da 4 korona virüs vakası görüldü

Endonezya’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Endonezya’da 4 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi

Senegal’de 4 korona virüs vakasından 1 kişi tedavi edildi

Lüksemburg’da 3 korona virüs vakası görüldü

Kuzey Makedonya’da 3 korona virüs vakası görüldü

Bosna Hersek’de korona virüs tespit edildi mi?

Bosna Hersek’te 3 korona virüs vakası görüldü

Slovakya’da 3 korona virüs vakası görüldü

Dominik Cumhuriyeti’nde 2 korona virüs vakası görüldü

Fas’ta 2 korona virüs vakası görüldü

Kamerun’da 2 korona virüs vakası görüldü

Güney Afrika’da 2 korona virüs vakası görüldü

Andorra’da 1 korona virüs vakası görüldü

Ermenisatan’da korona virüs tespit edildi mi?

Ermenistan’da 1 korona virüs vakası görüldü

Kamboçya’da 1 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi

Ürdün’de 1 korona virüs vakası görüldü

Letonya’da 1 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi

Litvanya’da 1 korona virüs vakası görüldü

Monako’da 1 korona virüs vakası görüldü

Nepal’de 1 korona virüs vakasından 1 kişi tedavi edildi

Nijerya’da 1 korona virüs vakası görüldü

Sri Lanka’da 1 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi

Tunus’ta 1 korona virüs vakası görüldü

Ukrayna’da korona virüs tespit edildi mi?

Ukrayna’da 1 korona virüs vakası görüldü

Bhutan’da 1 korona virüs vakası görüldü

Kolombiya’da 1 korona virüs vakası görüldü

Kosta Rika’da 1 korona virüs vakası görüldü

Cebeli Tarık’ta 1 korona virüs vakası görüldü

Vatikan’da 1 korona virüs vakası görüldü

Lihtenştayn’da 1 korona virüs vakası görüldü

Malta’da 1 korona virüs vakası görüldü

Peru’da 1 korona virüs vakası görüldü

Sırbistan’da 1 korona virüs vakası görüldü

Togo’da 1 korona virüs vakası görüldü

Türkiye’de korona virüs tespit edildi mi?

Türkiye'de 1 korona virüs vakası görüldü

Toplam Dünya'da korona virüse yakalanan 103882 vakadan, 58464 kişi tedavi edildi, 3522 kişi yaşamını yitirdi.