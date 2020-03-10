Korona virüsten kaç kişi öldü? Korona virüsete son durum...

Çin’den yayılmaya başlayan yeni tip korona virüs (KOVİD-19) tüm dünya ya yayılmaya hızla devam ediyor.

Çin’den yayılmaya başlayan yeni tip korona virüs (KOVİD-19) tüm dünya ya yayılmaya hızla devam ediyor. Peki, Dünya’da kaç kişiye korona virüs tespit edildi? Korona virüsten dünyada kaç kişi öldü? Korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? Korona virüsün tedavisi bulundu mu? Kaç kişi tedavi edildi? Türkiye’de korona virüs vakası kaç? Çin’de korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? Tüm soruların cevabı haberimizde…

Çin’de korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Çin’de 81218 korona virüs vakasından 73650 kişi tedavi edildi, 3281 kişi yaşamını yitirdi

İtalya’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

İtalya’da 69176 korona virüs vakasından, 8326 kişi tedavi edildi, 6820 kişi yaşamını yitirdi

ABD’de kaç kişide korona virüs görüldü?

ABD’de 54914 korona virüs vakasından, 379 kişi tedavi edildi, 784 kişi yaşamını yitirdi

İspanya’da 42058 korona virüs vakasından, 3794 kişi tedavi edildi, 2991 kişi yaşamını yitirdi

Almanya’da kaç kişide korona virüs görüldü?

Almanya’da 32991 korona virüs vakasından, 3290 kişi tedavi edildi, 159 kişi yaşamını yitirdi

İran’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

İran’da 24811 korona virüs vakasından, 8376 kişi tedavi edildi, 1934 kişi yaşamını yitirdi

Fransa’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Fransa’da 22304 korona virüs vakasından, 3281 kişi tedavi edildi, 1100 kişi yaşamını yitirdi

İsviçre’de 9877 korona virüs vakasından, 131 kişi tedavi edildi, 122 kişi yaşamını yitirdi

Güney Kore’de 9137 korona virüs vakasından, 3730 kişi tedavi edildi, 126 kişi yaşamını yitirdi

İngiltere’de 8077 korona virüs vakasından, 135 kişi tedavi edildi, 422 kişi yaşamını yitirdi

Hollanda’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Hollanda’da 5560 korona virüs vakasından, 2 kişi tedavi edildi, 276 kişi yaşamını yitirdi

Avusturya’da 5283 korona virüs vakasından, 9 kişi tedavi edildi, 28 kişi yaşamını yitirdi

Belçika’da 4269 korona virüs vakasından, 461 kişi tedavi edildi, 122 kişi yaşamını yitirdi

Norveç'de 2866 korona virüs vakasından, 6 kişi tedavi edildi, 12 kişi yaşamını yitirdi

Kanada’da 2792 korona virüs vakasından, 112 kişi tedavi edildi, 26 kişi yaşamını yitirdi

Portekiz’de 2362 korona virüs vakası görüldü, 22 kişi tedavi edildi, 33 kişi yaşamını yitirdi

Avustralya’da kaç kişide korona virüs görüldü?

Avustralya’da 2317 korona virüs vakasından, 118 kişi tedavi edildi, 8 kişi yaşamını yitirdi

İsveç'de 2299 korona virüs vakasından 16 kişi tedavi edildi, 40 kişi yaşamını yitirdi

Brezilya’da korona virüs tespit edildi mi?

Brezilya’da 2247 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 46 kişi yaşamını yitirdi

İsrail’de 1930 korona virüs vakasından, 53 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye’de korona virüs tespit edildi mi?

Türkiye'de 1872 korona virüs vakası görüldü, 44 kişi yaşamını yitirdi

Malezya’da 1624 korona virüs vakasından, 183 kişi tedavi edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi

Danimarka’da 1591 vakadan, 1 kişi tedavi edildi, 32 kişi yaşamını yitirdi

Çekya’da 1394 korona virüs vakası görüldü, 10 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi

İrlanda’da 1329 korona virüs vakası görüldü, 5 kişi tedavi edildi, 7 kişi yaşamını yitirdi

Japonya’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Japonya’da 1193 korona virüs vakasından, 285 kişi tedavi edildi, 43 kişi yaşamını yitirdi

Lüksemburg’da 1099 korona virüs vakası görüldü, 6 kişi tedavi edildi. 8 kişi yaşamını yitirdi

Ekvator’da 1082 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi, 27 kişi yaşamını yitirdi

Pakistan’da 972 korona virüs vakasından, 18 kişi tedavi edildi, 7 kişi yaşamını yitirdi

Tayland‘da 934 korona virüs vakasından, 52 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Şili’de 922 korona virüs vakası görüldü, 17 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Polonya’da 901 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 10 kişi yaşamını yitirdi

Romanya’da 794 korona virüs vakasındanan, 79 kişi tedavi edildi, 12 kişi yaşamını yitirdi

Finlandiya’da 792 korona virüs vakasından, 10 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Suudi Arabistan'da korona virüs tespit edildi mi?

Suudi Arabistan‘da 767 korona virüs vakasından, 28 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Yunanistan’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Yunanistan’da 743 korona virüs vakası görüldü, 29 kişi tedavi edildi, 20 kişi yaşamını yitirdi

Elmas Prenses (yolcu gemisi) 712 korona virüs vakası görüldü, 587 kişi tedavi edildi, 10 kişi yaşamını yitirdi

Endonezya’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Endonezya’da 686 korona virüs vakası görüldü, 30 kişi tedavi edildi, 55 kişi yaşamını yitirdi

İzlanda’da 648 korona virüs vakasından, 51 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan’da korona virüs tespit edildi mi?

Hindistan’da 562 korona virüs vakasından, 40 kişi tedavi edildi, 10 kişi yaşamını yitirdi

Singapur’da 558 korona virüs vakasından, 156 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Güney Afrika’da 554 korona virüs vakası görüldü, 4 kişi tedavi edildi

Filipinler’de 552 korona virüs vakasından, 35 kişi tedavi edildi, 20 kişi yaşamını yitirdi

Katar’da 526 korona virüs vakası görüldü, 41 kişi tedavi edildi

Rusya’da korona virüs tespit edildi mi?

Rusya’da 495 korona virüs vakasından, 22 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Slovenya’da 480 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Panama'da 443 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi

Peru’da 416 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 7 kişi yaşamını yitirdi

Mısır’da korona virüs tespit edildi mi?

Mısır’da 402 korona virüs vakasından, 80 kişi tedavi edildi, 20 kişi yaşamını yitirdi

Bahreyn’de 392 korona virüs vakasından, 177 kişi tedavi edildi, 3 kişi tedavi edildi

Arjantin’de 387 korona virüs vakası görüldü, 52 kişi tedavi edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi,

Hong Kong’da 387 korona virüs vakasından, 102 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Hırvatistan’da 382 korona virüs vakası görüldü, 5 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Kolombiya’da 378 korona virüs vakası görüldü, 6 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi

Estonya’da 369 korona virüs vakası görüldü, 7 kişi tedavi edildi

Meksika’da 367 korona virüs vakasından,4 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Lübnan’da 318 korona virüs vakasından, 8 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Irak’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Irak’ta 316 korona virüs vakasından, 75 kişi tedavi edildi, 27 kişi yaşamını yitirdi

Dominik Cumhuriyeti’nde 312 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi

Sırbistan’da 303 korona virüs vakası görüldü, 15 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi

Cezayir’de 264 korona virüs vakası görüldü, 65 kişi tedavi edildi, 19 kişi yaşamını yitirdi

Ermenistan’da korona virüs tespit edildi mi?

Ermenistan’da 249 korona virüs vakası görüldü, 14 kişi tedavi edildi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 248 korona virüs vakasından, 45 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Macaristan’da 226 korona virüs vakası görüldü, 21 kişi tedavi edildi, 10 kişi yaşamını yitirdi

Bulgaristan'da 218 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi

Tayvan’da 216 korona virüs vakasından, 29 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Litvanya’da 197 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Yeni Zelanda’da 205 korona virüs vakası görüldü, 22 kişi tedavi edildi

Slovakya’da 204 korona virüs vakası görüldü, 7 kişi tedavi edildi

Letonya’da 209 korona virüs vakasından, 1 kişi yaşamını yitirdi

Kuveyt’te 191 korona virüs vakasından, 39 kişi tedavi edildi

Uruguay’da korona virüs tespit edildi mi?

Uruguay'da 189 korona virüs vakası görüldü

San Marino’da 187 korona virüs vakasından, 4 kişi tedavi edildi, 21 kişi yaşamını yitirdi

Kosta Rika’da 177 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Fas’ta 170 korona virüs vakası görüldü, 6 kişi tedavi edildi, 5 kişi yaşamını yitirdi

Bosna Hersek’de korona virüs tespit edildi mi?

Bosna Hersek’te 168 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi

Andorra’da 133 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Ürdün’de 127 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi

Kuzey Makedonya’da 136 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Vietnam’da 123 korona virüs vakasından, 17 kişi tedavi edildi

Moldova'da 109 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 116 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Arnavutluk 104 korona virüs vakasından, 2 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Faeroe Adaları'nda 118 korona virüs vakası görüldü, 23 kişi tedavi edildi

Korona virüsten kaç kişi öldü?

Malta’da 107 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi

Burkina Faso'da 99 korona virüs vakası görüldü, 5 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Sri Lanka’da 97 korona virüs vakasından, 2 kişi tedavi edildi

Brunei 91 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi

Korona virüs kaç kişiye bulaştı?

Tunus’ta 89 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi

Kamboçya’da 87 korona virüs vakasından, 2 kişi tedavi edildi

Venezuela'da 84 korona virüs vakası görüldü, 15 kişi tedavi edildi

Belarus 81 korona virüs vakasından, 22 kişi tedavi edildi

Senegal’de 79 korona virüs vakasından 8 kişi tedavi edildi

Ukrayna’da korona virüs tespit edildi mi?

Ukrayna’da 73 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi

Azerbaycan’da kaç kişide korona virüs görüldü?

Azerbaycan’da 72 korona virüs vakası görüldü, 10 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Reunion'da 71 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi

Kazakistan’da 67 korona virüs vakası görüldü

Umman’da 66 korona virüs vakasından, 17 kişi tedavi edildi

Guadeloupe'de 62 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi

Gürcistan’da korona virüs tespit edildi mi?

Gürcistan’da 61 korona virüs vakası görüldü, 8 kişi tedavi edildi

Filistin’de 59 korona virüs vakası görüldü, 17 kişi tedavi edildi

Kamerun’da 56 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi

Martinik'de 53 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi

Trinidad and Tobago'da 52 korona virüs vakası görüldü

Korona virüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?

Lihtenştayn’da 51 korona virüs vakası görüldü

Özbekistan’da 49 korona virüs vakası görüldü

Afganistan’da korona virüs tespit edildi mi?

Afganistan’da 42 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Kırgızistan'da 42 korona virüs vakası görüldü

Küba'da 40 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya’da 40 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 36 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi yaşamını yitirdi

Mauritius 36 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi yaşamını yitirdi

Kanal adaları'nda 36 korona virüs vakası görüldü

Ruanda'da 36 korona virüs vakası görüldü

Korona virüsten kaç kişi öldü?

KKTC'de 33 korona virüs vakası görüldü

Bangladeş'de 33 korona virüs vakası görüldü, 5 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi

Guam'da 33 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi

Porto Riko'da 31 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Honduras’ta 30 korona virüs vakası görüldü

Bolivya'da 28 korona virüs vakasından

Gana'da 27 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi yaşamını yitirdi

Paraguay'da 27 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi yaşamını yitirdi

Korona virüsten kaç kişi öldü?

Karadağ'da 27 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi

Makao’da 25 korona virüs vakasından, 10 kişi tedavi edildi

Fildişi Sahilleri'nde 25 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi

Mayotte'de 24 korona virüs vakası görüldü

Monako’da 23 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi

Fransız Polinezyası'nda 23 korona virüs vakası görüldü

Guatemala'da 20 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi

Guyana'da 20 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi

Korona virüsten kaç kişi öldü?

Fransız Guyanası'nda 20 korona virüs vakası görüldü, 6 kişi tedavi edildi

Jameika'da 19 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Togo'da 18 korona virüs vakası görüldü

Korona virüsten kaç kişi öldü?

Barbados 17 korona virüs vakası görüldü

Madagaskar'da 17 korona virüs vakası görüldü

U.S. Virgin Islands’ta 17 korona virüs vakası görüldü

Kenya'da 16 korona virüs vakası görüldü

Korona virüs kaç kişiye bulaştı?

Cebeli Tarık’ta 15 korona virüs vakası görüldü, 5 kişi tedavi edildi

Man adası'nda 13 korona virüs vakası görüldü

Maldivler'de 13 korona virüs vakası görüldü, 5 kişi tedavi edildi

Aruba'da 12 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi

Tanzanya'da 12 korona virüs vakası görüldü

Korona virüsten kaç kişi öldü?

Etiyopya'da 11 korona virüs vakası görüldü

Moğolistan'da 10 korona virüs vakası görüldü

Ekvator Ginesi 9 korona virüs vakası görüldü

Uganda'da 9 korona virüs vakası görüldü

New Caledonia'da 8 korona virüs vakası görüldü

Saint Martin'de 8 korona virüs vakası görüldü

Korona virüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?

Seyşeller'de 7 korona virüs vakası görüldü

Gabon'da 6 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi

Benin'de 6 korona virüs vakası görüldü

Bermuda'da 6 korona virüs vakası görüldü

Haiti 6 korona virüs vakası görüldü

Surinam’da 6 korona virüs vakası görüldü

Cayman Adaları'nda 6 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi

El Salvador'da 5 korona virüs vakası görüldü

Curacao'da 4 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi

Bahamalar'da 4 korona virüs vakası görüldü

Kongo'da 4 korona virüs vakası görüldü

Fiji'de 4 korona virüs vakası görüldü

Grönland'de 4 korona virüs vakası görüldü

Gine'de 4 korona virüs vakası görüldü

Namibya'da 4 korona virüs vakası görüldü

Eswatini'de 4 korona virüs vakası görüldü

Korona virüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?

Zimbabwe'de 3 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi

Angola'da 3 korona virüs vakası görüldü

Antigua and Barbuda 3 korona virüs vakası görüldü

Cabo Verde 3 korona virüs vakası görüldü

Car'da 3 korona virüs vakası görüldü

Djibouti'de 1 korona virüs vakası görüldü

Liberia'da 3 korona virüs vakası görüldü

Nijer'de 3 korona virüs vakası görüldü

Korona virüsten kaç kişi öldü?

St. Barth'ta 3 korona virüs vakası görüldü

Saint Lucia'da 3 korona virüs vakası görüldü

Zambia'da 3 korona virüs vakası görüldü

Gambia'da 2 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi

Sudan'da 2 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi

Korona virüsten kaç kişi öldü?

Nepal’de 2 korona virüs vakasından 1 kişi tedavi edildi

Bhutan’da 2 korona virüs vakası görüldü

Chad'da 2 korona virüs vakası görüldü

Dominika'da 2 korona virüs vakası görüldü

Myanmar'da 2 korona virüs vakası görüldü

Nicaragua'da 2 korona virüs vakası görüldü

Mauritania'da 2 korona virüs vakası görüldü

Sint Maarten'de 2 korona virüs vakası görüldü

Korona virüsten kaç kişi öldü?

Belize'de 1 korona virüs vakası görüldü

Eritrea'da 1 korona virüs vakası görüldü

Grenada'da 1 korona virüs vakası görüldü

Vatikan'da 1 korona virüs vakası görüldü

Montserrat'ta 1 korona virüs vakası görüldü

Korona virüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?

Mozambique'de 1 korona virüs vakası görüldü

Papua Yenigine'de 1 korona virüs vakası görüldü

St. Vincent Grenadines’te 1 korona virüs vakası görüldü

Somali'de 1 korona virüs vakası görüldü

Suriye'de 1 korona virüs vakası görüldü

Timor-Leste 1 korona virüs vakası görüldü

Turks ve Caicos Adaları'nda 1 korona virüs vakası görüldü

Toplam Dünya'da korona virüse yakalanan 422911 vakadan, 109143 kişi tedavi edildi, 18905 kişi yaşamını yitirdi.

İlgili haberler:

Korona virüsü nedir? Korona virüsü nereden yayıldı?

Korona virüs testi nerelerde yapılıyor?

Pandemi nedir? Geçmiş zamandaki pandemiler…

gazeteilksayfa.com