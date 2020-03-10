Korona virüsten kaç kişi öldü? Korona virüsete son durum...

Çin’den yayılmaya başlayan yeni tip korona virüs (KOVİD-19) tüm dünya ya yayılmaya hızla devam ediyor. Peki, Dünya’da kaç kişiye korona virüs tespit edildi? Korona virüsten dünyada kaç kişi öldü? Korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? Korona virüsün tedavisi bulundu mu? Kaç kişi tedavi edildi? Türkiye’de korona virüs vakası kaç? Çin’de korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? Tüm soruların cevabı haberimizde…
Çin’de korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
Çin’de 81218 korona virüs vakasından 73650 kişi tedavi edildi, 3281 kişi yaşamını yitirdi
İtalya’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
İtalya’da 69176 korona virüs vakasından, 8326 kişi tedavi edildi, 6820 kişi yaşamını yitirdi
ABD’de kaç kişide korona virüs görüldü?
ABD’de 54914 korona virüs vakasından, 379 kişi tedavi edildi, 784 kişi yaşamını yitirdi
İspanya’da 42058 korona virüs vakasından, 3794 kişi tedavi edildi, 2991 kişi yaşamını yitirdi
Almanya’da kaç kişide korona virüs görüldü?
Almanya’da 32991 korona virüs vakasından, 3290 kişi tedavi edildi, 159 kişi yaşamını yitirdi
İran’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
İran’da 24811 korona virüs vakasından, 8376 kişi tedavi edildi, 1934 kişi yaşamını yitirdi
Fransa’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
Fransa’da 22304 korona virüs vakasından, 3281 kişi tedavi edildi, 1100 kişi yaşamını yitirdi
İsviçre’de 9877 korona virüs vakasından, 131 kişi tedavi edildi, 122 kişi yaşamını yitirdi
Güney Kore’de 9137 korona virüs vakasından, 3730 kişi tedavi edildi, 126 kişi yaşamını yitirdi
İngiltere’de 8077 korona virüs vakasından, 135 kişi tedavi edildi, 422 kişi yaşamını yitirdi
Hollanda’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
Hollanda’da 5560 korona virüs vakasından, 2 kişi tedavi edildi, 276 kişi yaşamını yitirdi
Avusturya’da 5283 korona virüs vakasından, 9 kişi tedavi edildi, 28 kişi yaşamını yitirdi
Belçika’da 4269 korona virüs vakasından, 461 kişi tedavi edildi, 122 kişi yaşamını yitirdi
Norveç'de 2866 korona virüs vakasından, 6 kişi tedavi edildi, 12 kişi yaşamını yitirdi
Kanada’da 2792 korona virüs vakasından, 112 kişi tedavi edildi, 26 kişi yaşamını yitirdi
Portekiz’de 2362 korona virüs vakası görüldü, 22 kişi tedavi edildi, 33 kişi yaşamını yitirdi
Avustralya’da kaç kişide korona virüs görüldü?
Avustralya’da 2317 korona virüs vakasından, 118 kişi tedavi edildi, 8 kişi yaşamını yitirdi
İsveç'de 2299 korona virüs vakasından 16 kişi tedavi edildi, 40 kişi yaşamını yitirdi
Brezilya’da korona virüs tespit edildi mi?
Brezilya’da 2247 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 46 kişi yaşamını yitirdi
İsrail’de 1930 korona virüs vakasından, 53 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye’de korona virüs tespit edildi mi?
Türkiye'de 1872 korona virüs vakası görüldü, 44 kişi yaşamını yitirdi
Malezya’da 1624 korona virüs vakasından, 183 kişi tedavi edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi
Danimarka’da 1591 vakadan, 1 kişi tedavi edildi, 32 kişi yaşamını yitirdi
Çekya’da 1394 korona virüs vakası görüldü, 10 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi
İrlanda’da 1329 korona virüs vakası görüldü, 5 kişi tedavi edildi, 7 kişi yaşamını yitirdi
Japonya’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
Japonya’da 1193 korona virüs vakasından, 285 kişi tedavi edildi, 43 kişi yaşamını yitirdi
Lüksemburg’da 1099 korona virüs vakası görüldü, 6 kişi tedavi edildi. 8 kişi yaşamını yitirdi
Ekvator’da 1082 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi, 27 kişi yaşamını yitirdi
Pakistan’da 972 korona virüs vakasından, 18 kişi tedavi edildi, 7 kişi yaşamını yitirdi
Tayland‘da 934 korona virüs vakasından, 52 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Şili’de 922 korona virüs vakası görüldü, 17 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi
Polonya’da 901 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 10 kişi yaşamını yitirdi
Romanya’da 794 korona virüs vakasındanan, 79 kişi tedavi edildi, 12 kişi yaşamını yitirdi
Finlandiya’da 792 korona virüs vakasından, 10 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Suudi Arabistan'da korona virüs tespit edildi mi?
Suudi Arabistan‘da 767 korona virüs vakasından, 28 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Yunanistan’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
Yunanistan’da 743 korona virüs vakası görüldü, 29 kişi tedavi edildi, 20 kişi yaşamını yitirdi
Elmas Prenses (yolcu gemisi) 712 korona virüs vakası görüldü, 587 kişi tedavi edildi, 10 kişi yaşamını yitirdi
Endonezya’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
Endonezya’da 686 korona virüs vakası görüldü, 30 kişi tedavi edildi, 55 kişi yaşamını yitirdi
İzlanda’da 648 korona virüs vakasından, 51 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan’da korona virüs tespit edildi mi?
Hindistan’da 562 korona virüs vakasından, 40 kişi tedavi edildi, 10 kişi yaşamını yitirdi
Singapur’da 558 korona virüs vakasından, 156 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi
Güney Afrika’da 554 korona virüs vakası görüldü, 4 kişi tedavi edildi
Filipinler’de 552 korona virüs vakasından, 35 kişi tedavi edildi, 20 kişi yaşamını yitirdi
Katar’da 526 korona virüs vakası görüldü, 41 kişi tedavi edildi
Rusya’da korona virüs tespit edildi mi?
Rusya’da 495 korona virüs vakasından, 22 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Slovenya’da 480 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Panama'da 443 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi
Peru’da 416 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 7 kişi yaşamını yitirdi
Mısır’da korona virüs tespit edildi mi?
Mısır’da 402 korona virüs vakasından, 80 kişi tedavi edildi, 20 kişi yaşamını yitirdi
Bahreyn’de 392 korona virüs vakasından, 177 kişi tedavi edildi, 3 kişi tedavi edildi
Arjantin’de 387 korona virüs vakası görüldü, 52 kişi tedavi edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi,
Hong Kong’da 387 korona virüs vakasından, 102 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Hırvatistan’da 382 korona virüs vakası görüldü, 5 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Kolombiya’da 378 korona virüs vakası görüldü, 6 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi
Estonya’da 369 korona virüs vakası görüldü, 7 kişi tedavi edildi
Meksika’da 367 korona virüs vakasından,4 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Lübnan’da 318 korona virüs vakasından, 8 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Irak’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
Irak’ta 316 korona virüs vakasından, 75 kişi tedavi edildi, 27 kişi yaşamını yitirdi
Dominik Cumhuriyeti’nde 312 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi
Sırbistan’da 303 korona virüs vakası görüldü, 15 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi
Cezayir’de 264 korona virüs vakası görüldü, 65 kişi tedavi edildi, 19 kişi yaşamını yitirdi
Ermenistan’da korona virüs tespit edildi mi?
Ermenistan’da 249 korona virüs vakası görüldü, 14 kişi tedavi edildi
Birleşik Arap Emirlikleri’nde 248 korona virüs vakasından, 45 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi
Macaristan’da 226 korona virüs vakası görüldü, 21 kişi tedavi edildi, 10 kişi yaşamını yitirdi
Bulgaristan'da 218 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi
Tayvan’da 216 korona virüs vakasından, 29 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi
Litvanya’da 197 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi
Yeni Zelanda’da 205 korona virüs vakası görüldü, 22 kişi tedavi edildi
Slovakya’da 204 korona virüs vakası görüldü, 7 kişi tedavi edildi
Letonya’da 209 korona virüs vakasından, 1 kişi yaşamını yitirdi
Kuveyt’te 191 korona virüs vakasından, 39 kişi tedavi edildi
Uruguay’da korona virüs tespit edildi mi?
Uruguay'da 189 korona virüs vakası görüldü
San Marino’da 187 korona virüs vakasından, 4 kişi tedavi edildi, 21 kişi yaşamını yitirdi
Kosta Rika’da 177 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi
Fas’ta 170 korona virüs vakası görüldü, 6 kişi tedavi edildi, 5 kişi yaşamını yitirdi
Bosna Hersek’de korona virüs tespit edildi mi?
Bosna Hersek’te 168 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi
Andorra’da 133 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Ürdün’de 127 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi
Kuzey Makedonya’da 136 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi
Vietnam’da 123 korona virüs vakasından, 17 kişi tedavi edildi
Moldova'da 109 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 116 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Arnavutluk 104 korona virüs vakasından, 2 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Faeroe Adaları'nda 118 korona virüs vakası görüldü, 23 kişi tedavi edildi
Korona virüsten kaç kişi öldü?
Malta’da 107 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi
Burkina Faso'da 99 korona virüs vakası görüldü, 5 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Sri Lanka’da 97 korona virüs vakasından, 2 kişi tedavi edildi
Brunei 91 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi
Korona virüs kaç kişiye bulaştı?
Tunus’ta 89 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi
Kamboçya’da 87 korona virüs vakasından, 2 kişi tedavi edildi
Venezuela'da 84 korona virüs vakası görüldü, 15 kişi tedavi edildi
Belarus 81 korona virüs vakasından, 22 kişi tedavi edildi
Senegal’de 79 korona virüs vakasından 8 kişi tedavi edildi
Ukrayna’da korona virüs tespit edildi mi?
Ukrayna’da 73 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi
Azerbaycan’da kaç kişide korona virüs görüldü?
Azerbaycan’da 72 korona virüs vakası görüldü, 10 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Reunion'da 71 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi
Kazakistan’da 67 korona virüs vakası görüldü
Umman’da 66 korona virüs vakasından, 17 kişi tedavi edildi
Guadeloupe'de 62 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi
Gürcistan’da korona virüs tespit edildi mi?
Gürcistan’da 61 korona virüs vakası görüldü, 8 kişi tedavi edildi
Filistin’de 59 korona virüs vakası görüldü, 17 kişi tedavi edildi
Kamerun’da 56 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi
Martinik'de 53 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi
Trinidad and Tobago'da 52 korona virüs vakası görüldü
Korona virüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?
Lihtenştayn’da 51 korona virüs vakası görüldü
Özbekistan’da 49 korona virüs vakası görüldü
Afganistan’da korona virüs tespit edildi mi?
Afganistan’da 42 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Kırgızistan'da 42 korona virüs vakası görüldü
Küba'da 40 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi
Nijerya’da 40 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 36 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi yaşamını yitirdi
Mauritius 36 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi yaşamını yitirdi
Kanal adaları'nda 36 korona virüs vakası görüldü
Ruanda'da 36 korona virüs vakası görüldü
Korona virüsten kaç kişi öldü?
KKTC'de 33 korona virüs vakası görüldü
Bangladeş'de 33 korona virüs vakası görüldü, 5 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi
Guam'da 33 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi
Porto Riko'da 31 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi
Honduras’ta 30 korona virüs vakası görüldü
Bolivya'da 28 korona virüs vakasından
Gana'da 27 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi yaşamını yitirdi
Paraguay'da 27 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi yaşamını yitirdi
Korona virüsten kaç kişi öldü?
Karadağ'da 27 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi
Makao’da 25 korona virüs vakasından, 10 kişi tedavi edildi
Fildişi Sahilleri'nde 25 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi
Mayotte'de 24 korona virüs vakası görüldü
Monako’da 23 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi
Fransız Polinezyası'nda 23 korona virüs vakası görüldü
Guatemala'da 20 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi
Guyana'da 20 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi
Korona virüsten kaç kişi öldü?
Fransız Guyanası'nda 20 korona virüs vakası görüldü, 6 kişi tedavi edildi
Jameika'da 19 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Togo'da 18 korona virüs vakası görüldü
Korona virüsten kaç kişi öldü?
Barbados 17 korona virüs vakası görüldü
Madagaskar'da 17 korona virüs vakası görüldü
U.S. Virgin Islands’ta 17 korona virüs vakası görüldü
Kenya'da 16 korona virüs vakası görüldü
Korona virüs kaç kişiye bulaştı?
Cebeli Tarık’ta 15 korona virüs vakası görüldü, 5 kişi tedavi edildi
Man adası'nda 13 korona virüs vakası görüldü
Maldivler'de 13 korona virüs vakası görüldü, 5 kişi tedavi edildi
Aruba'da 12 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi
Tanzanya'da 12 korona virüs vakası görüldü
Korona virüsten kaç kişi öldü?
Etiyopya'da 11 korona virüs vakası görüldü
Moğolistan'da 10 korona virüs vakası görüldü
Ekvator Ginesi 9 korona virüs vakası görüldü
Uganda'da 9 korona virüs vakası görüldü
New Caledonia'da 8 korona virüs vakası görüldü
Saint Martin'de 8 korona virüs vakası görüldü
Korona virüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?
Seyşeller'de 7 korona virüs vakası görüldü
Gabon'da 6 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi
Benin'de 6 korona virüs vakası görüldü
Bermuda'da 6 korona virüs vakası görüldü
Haiti 6 korona virüs vakası görüldü
Surinam’da 6 korona virüs vakası görüldü
Cayman Adaları'nda 6 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi
El Salvador'da 5 korona virüs vakası görüldü
Curacao'da 4 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi
Bahamalar'da 4 korona virüs vakası görüldü
Kongo'da 4 korona virüs vakası görüldü
Fiji'de 4 korona virüs vakası görüldü
Grönland'de 4 korona virüs vakası görüldü
Gine'de 4 korona virüs vakası görüldü
Namibya'da 4 korona virüs vakası görüldü
Eswatini'de 4 korona virüs vakası görüldü
Korona virüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?
Zimbabwe'de 3 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi
Angola'da 3 korona virüs vakası görüldü
Antigua and Barbuda 3 korona virüs vakası görüldü
Cabo Verde 3 korona virüs vakası görüldü
Car'da 3 korona virüs vakası görüldü
Djibouti'de 1 korona virüs vakası görüldü
Liberia'da 3 korona virüs vakası görüldü
Nijer'de 3 korona virüs vakası görüldü
Korona virüsten kaç kişi öldü?
St. Barth'ta 3 korona virüs vakası görüldü
Saint Lucia'da 3 korona virüs vakası görüldü
Zambia'da 3 korona virüs vakası görüldü
Gambia'da 2 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi
Sudan'da 2 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi
Korona virüsten kaç kişi öldü?
Nepal’de 2 korona virüs vakasından 1 kişi tedavi edildi
Bhutan’da 2 korona virüs vakası görüldü
Chad'da 2 korona virüs vakası görüldü
Dominika'da 2 korona virüs vakası görüldü
Myanmar'da 2 korona virüs vakası görüldü
Nicaragua'da 2 korona virüs vakası görüldü
Mauritania'da 2 korona virüs vakası görüldü
Sint Maarten'de 2 korona virüs vakası görüldü
Korona virüsten kaç kişi öldü?
Belize'de 1 korona virüs vakası görüldü
Eritrea'da 1 korona virüs vakası görüldü
Grenada'da 1 korona virüs vakası görüldü
Vatikan'da 1 korona virüs vakası görüldü
Montserrat'ta 1 korona virüs vakası görüldü
Korona virüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?
Mozambique'de 1 korona virüs vakası görüldü
Papua Yenigine'de 1 korona virüs vakası görüldü
St. Vincent Grenadines’te 1 korona virüs vakası görüldü
Somali'de 1 korona virüs vakası görüldü
Suriye'de 1 korona virüs vakası görüldü
Timor-Leste 1 korona virüs vakası görüldü
Turks ve Caicos Adaları'nda 1 korona virüs vakası görüldü
Toplam Dünya'da korona virüse yakalanan 422911 vakadan, 109143 kişi tedavi edildi, 18905 kişi yaşamını yitirdi.
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