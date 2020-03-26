Korona virüsten ölen CHP'li vekilin genç yeğeni Dilek Tahtalı'nın hastalığı romatizma nedir? 

Türkiye, 33 yaşında koronaya yenik düşen ve ülkemizde virüsün can aldığı en genç kayıtlı kişi olarak gösterilen Dilek Tahtalı ve son paylaşımlarını konuşuyor. CHP’li vekilin yeğeni de olan genç kadının hastalığı var mıydı, işte romatizmanın detayları:

Türkiye 33 yaşında koronaya yenik düşerek ülkemizde virüsün can aldığı en genç kayıtlı kişi olarak gösterilen Dilek Tahtalı ve sosyal medyada yaptığı son paylaşımları konuşuyor. CHP’li vekilin yeğeni de olan kadının hastalığı olup olmadığı, romatizma hastalığının detayları merak ediliyor.

Türkiye 33 yaşındaki Dilek Tahtalı’nın korona virüsünden hayatını kaybetmesi ve sosyal medyada yaptığı son paylaşımlarını konuşuyor. Diğer taraftan, yaşının genç olması hastalığı var mıydı sorusunu gündeme getirirken, romatizma hastalığının detayları merak konusu oldu.

Türkiye'de en genç korona ölümü

CHP’li eski bir milletvekilinin yeğeni olan Dilek Tahtalı, 33 yaşındaydı.

25 Mart günü korona virüsünden hayatını kaybetti. Tahtalı ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a çıktı. Dilek Tahtalı’nın 25 Mart itibarıyla Türkiye’de korona virüsünden hayatını kaybetmiş en genç kayıtlı hasta olduğu belirtiliyor.

Dilek Tahtalı, İstanbul’da özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışıyordu.

Bir süre önce yüksek ateş ve halsizlik yaşamaya başladı. Özellikle ateşinin düşmemesi üzerine Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Tahtalı bu ara virüsün yol açtığı semptomları, Twitter hesabından 'Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter' diyerek paylaştığı ortaya çıktı. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CHP eski Amasya Milletvekili Ramis Topal ’ın yeğeni olan Dilek Tahtalı, memleketinde toprağa verildi.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ

Genç kadının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara göre, korona virüs Dilek Tahtalı'da kendini yüksek ateşle gösteriyordu. Diğer semptomlar ise burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, baş ağrısı ve halsizlikti.

Genç kadın sosyal medya hesabından şunları yazmıştı: “Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım”, “Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri...”

HASTALIĞI NEYDİ?

33 yaşındaki Dilek Tahtalı’nın, koronaya yenik düşmesi herhangi bir kronik hastalığı olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Ailesinin verdiği bilgilere göre, Tahtalı, romatizma hastasıydı. Çocukluğundan bu yana romatizmal hastalığı nedeniyle ilaç kullanıyordu.

Peki romatizma hastalığı nedir , romatizmal hastalığın ilacı nedir ?

“Romatizma” terimi, bir dizi romatizmal durumu tanımlamak için tarihsel olarak kullanılmıştır. Uygun tedaviyi almak için spesifik bir tanı almanın önemini vurgulayan tıp uzmanları tarafından artık kullanılmamaktadır ve romatizmal bozukluklar altında listelenen hastalıklar romatizma altında sayılabilir.

Bazı ülkeler fibromiyalji sendromunu tanımlamak için Romatizma kelimesini kullanırlar. Romatizma bu nedenle iki biçime sahiptir:

– Eklem veya romatoid artrit, lupus, gut, spondilit vb.

– Eklem dışı veya yumuşak dokuları, kasları etkileyen ve bölgesel ağrı sendromlarına yol açanlar.

Daha şiddetli durumlar eklem ve organ tahribatına neden olan inflamatuar romatizmal hastalıklara yol açar. Bunlar, şiddetli ağrı, sakatlık ve hatta yaşam kalitesini etkileyen ve birkaç komorbiditeye veya ilişkili hastalığa yol açan ölümlerin önde gelen nedenidir.

ROMATİZMA NEDENLERİ

Romatizmanın birden çok nedeni olabilir. Romatizmal hastalıklar genellikle vücutta eklemleri, kasları, kemikleri ve bunları birbirine bağlayan bağları etkileyen ve bu dokularda meydana gelen hasarlardır. Bu hasarlar eklemlerde şişliklere, kızarıklığa, hareket kısıtlamasına ve hatta şekil bozukluklarına yol açabilen rahatsızlıklara neden olur.

İltihabi bir romatizma çeşidi olan romatoid artrit, eklemlerdeki zarın ve eklemin iltihaplanmasıdır.

İltihabi olmayan romatizmalar; kaza, darbe sonucunda eklem ve kasların hasar görmesine bağlı olarak gelişebilir. Bazen de metabolik ya da psikolojik sorunlar iltihabi olmayan romatizmayı beraberinde getirebilir.

Romatizmal hastalıkların çoğunun kesin nedeni bilinmese de genetik faktörler, cinsiyet, çevresel faktörler ve yaş faktörleri önemlidir.

ROMATİZMA BELİRTİLERİ

Romatizma belirtileri şunları içerir;

– Kas güçsüzlüğü,

– Kas ağrısı,

– Sırt ve bel ağrısı,

– Ciltte döküntüler,

– Tırnak değişiklikleri,

– Deri sertliği,

– Gözyaşı azalması,

– Ağız kuruluğu,

– Gözlerde kızarıklık,

– Görmede ani azalma ve kayıp,

– Uzun süreli yüksek ateş,

– Parmaklarda renk solması,

– Solunum sistemi ile ilgili belirtiler (Nefes darlığı, kuru öksürük, kanlı balgam vb.).

Aynı zamanda;

– Sindirim sistemi şikayetleri,

– Böbrek fonksiyonlarında azalma,

– Nörolojik belirtiler (Felç, bilinç değişiklikleri vb.)

– Kalp ve dolaşım sisteminde yaşanan olumsuzluklar (Damarlarda pıhtı oluşumu, nabız kaybı vb.) da romatizmal hastalıklarının belirtilerindendir.

ROMATİZMANIN TANISI

Romatizma belirtileri oldukça genel olabileceğinden, romatizmal durumları teşhis etmek bazen zordur. Farklı romatizma türleri arasında çok fazla geçiş bulunmaktadır. Bu yüzden doktorlar kapsamlı bir fizik muayene yapmalı ve hastalarına semptomlarla ilgili özel sorular sormalıdır.

Doktorlar ayrıca romatizmal semptomlara herhangi bir potansiyel genetik bağlantı bulunup bulunmadığını bulmak için tıbbi geçmişe bakarlar. Romatizmal bir durumun söz konusu olabileceğini düşünürlerse, hastayı ileri tetkik ve teşhis için romatoloğa yönlendirirler.

Romatoloji, hastanın bazı romatizmal rahatsızlıklarının teşhis edilmesine ve olasılıkla dışlanmasına yardımcı olmak için kan testleri ve görüntüleme taramaları isteyebilir.

ROMATİZMA TEDAVİSİ

Romatizmanın kesin bir tedavisi olmamakla birlikte tedavi ile genelde semptomları bastırmak ve hastalığın ilerleyerek diğer organlara zarar vermesini engellemek hedeflenir. Romatizmal hastalıkları tedavi etmek için çeşitli ilaç tipleri reçete edilir. Bazı ilaçlar sadece ağrı ve inflamasyon gibi semptomları tedavi ederken diğerleri hastalığın seyrini değiştirebilir. Romatizma tedavisinde kortizon çok sık kullanılan, kimi zaman hayat kurtarıcı bir ilaçtır. Romatizma ilaçlarının mutlaka doktor kontrolünde kullanılıp, doktor kontrolünde bırakılması gerekir.

Tıp alanında son yıllarda romatizmal hastalıkların tedavisinde, devrim niteliğinde gelişmeler olmuştur. Bu hastalıkların oluşmasında görev alan bazı moleküller keşfedilmiş ve bunlara yönelik geliştirilen ilaçlar ile hastalığın kontrol altında tutulması mümkün olmuştur. Ayrıca egzersiz deromatizma hastalıklarına çok iyi gelmektedir. Hareketleri sınırlanmış eklem ve omurganın esnekliğine kavuşması için, kas ağrılarında spazmın çözülmesi için çok önemlidir.

NASIL DEFNEDİLDİ?

33 yaşında korona virüsten ölen Dilek Tahtalı nasıl defnedildi sorusuna cevap da ailesinden geldi.

Eski CHP Amasya Milletvekili Ramiz Topal, 33 yaşında vefat eden yeğeninin epikriz raporunda “KovId-19” tanısının yazılı olduğunu söyledi. Topal, çocukluktan romatizmal hastalığı olan ve ilaç kullanan yeğeninin özel bir hastenenin hasta kabul bölümünde kayıt görevlisi olarak çalıştığını, 10 Mart’ta ağır grip rahatsızlığı görüldüğünü belirtti. O tarihten itibaren yoğun bakıma aldırmak için birkaç hastane dolaşmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Topal, merhumenin karantinada olan anne ve babasının testinde Kovid-19’a rastlanmadığını, durumlarının iyi olduğunu, karantina sürelerinin bugün dolacağını bildirdi. Topal, Amasya’daki defin işleminde özel bir yöntem veya kimyasal kullanılmadığını, muhtemelen cenazenin yalıtımlı poşete konulduğunu kaydetti.

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