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Korona virüsü nedir? Korona virüsü nereden yayıldı?

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsten Dünya'da hayatını kaybedenlerin sayısını artamaya devam ediyor. peki Korona virüs nedir, nasıl önlemler almalıyız?
Korona virüsü nedir? Korona virüsü nereden yayıldı?

Korona virüsü ilk ne zaman ortaya çıktı? Korona virüsü nedir?

Korona virüsü insanlarda genellikle hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına neden olur. Korona virüslerinin alfa, beta ve gama olarak bilinen üç alt grubu vardır; ayrıca delta Korona virüsü denilen dördüncü yeni bir grup vardır; SARS-CoV. İnsan Korona virüsünü ilk olarak 1960’ların ortasında tespit edildi. 2020’ye kadar sadece Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün’de görülen virüs 3 kişinin ölümüne neden olmuştu. 2020'de ise  korona virüsü Çin'de mutasyona uğrayarak ölümcül özelliği ile hızla yayılmaya başladı.

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Korona virüsü hangi vücut sistemlerini hedef alıyor?

Korona virüsü (KOVİD-19), hafif düzeyli soğuk algınlığından, şiddetli solunum sıkıntısına kadar farklı tablolara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Orta Doğu solunum sendromu (MERS), 2012 yılında Suudi Arabistan’da ilk kez tanımlanan yeni bir Korona virüsün (Orta Doğu solunum sendromu Korona virüs veya KOVİD-19 neden olduğu viral bir solunum hastalığıdır.

Korona virüsü nasıl bulaşır?

İlk hastalarda alınan örnekler bilinen birçok patojen için test edilmiştir.  Virüsün genellikle yakın temas ile bulaştığı tespit edilmiştir. 1 Ocak 2020 tarihinde virüsün çıkış yeri olduğu düşünülen Wuhan’daki hayvan pazarı kapatıldı.

Belirtileri nelerdir ve tanısı nasıl konulur?

Çoğunlukla üst solunum yolu hastalıkları belirtileri olan burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş olabilir. Bu virüsler bazen zatürre gibi alt solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Bu durum, kalp-akciğer hastalığı, bağışıklık sistemleri yetersizliği veya yaşlı olan kişilerde daha sık görülür. 

Korona virüsü belirtileri nelerdir?

Özetle Korona virüsü Hastalığın Belirtileri; Ateş, Öksürük, Nefes darlığı, İshal, Bulantı – Kusma, Denge sorunları, Görme sorunları gibi belirtiler oluşabilir.

Korona virüsünün tedavisi nasıl?

Korona virüsünün tedavisi nasıl? Korona virüsü hastalığı olan çoğu kişide hafif seyirli olduğundan ilaç tedavisine gerek kalmadan iyileşir. Ancak, bazı belirtileri azaltmak ve hastayı rahatlatmak için ağrı kesici-ateş düşürücüler, öksürük ilaçları ile bol sıvı desteği ve istirahat önerilir. Ek hastalığı ve durumu ağır olanların hastanede yatarak tedavileri gerekebilir.

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Korona virüsünden nasıl korunuruz?

Korona virüsünden korunmak için mutlaka bu önlemleri alın; Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için standart öneriler arasında düzenli el yıkama, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnun kapatılması, et ve yumurtaların iyice pişirilmesi yer alır. Öksürme ve hapşırma gibi solunum yolu rahatsızlığı belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçınmalıyız.

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