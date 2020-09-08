Koronadan hayatını kaybeden Taner Olgun kimdir?

Bir sanatçı daha Covid 19’a yenik düştü. Türk Halk Müziği sanatçısı Taner Olgun, korona nedeniyle hayatını kaybetti. Koronadan hayata gözlerini yuman Taner Olgun kimdir, aslen nereli? Gelin eyledim türküsü aslında kimin?

Son haftalarda yeniden artışa geçmesiyle ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline gelen korona virüs can almaya devam ederken, bir sanatçımız daha Covid 19’a yenik düştü.

Türk Halk Müziği sanatçısı Taner Olgun, korona nedeniyle hayatını kaybetti. Koronadan hayata gözlerini yuman Taner Olgun kimdir , aslen nereli ?

Taner Olgun, aslen Kırıkkale Keskin’li ve 44 yaşındaydı.

Özellikle Kırşehir ve çevresinde beğeniyle dinlenen Türk Halk Müziği sanatçısı Taner Olgun, korona virüse yakalanmış ve bir süredir tedavi altındaydı.

Bugün sanatçı Olgun’un vefat ettiği haberi geldi. Olgun’un ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Kırıkkale'nin Keskin İlçesi'ne bağlı Arap Köyü nüfusuna kayıtlı olan Taner Olgun,

seslendirdiği türkülerle özellikle Orta Anadolu bölgesinde geniş bir hayran kitlesine sahipti.

Meşhur gelin eyledim türküsü aslında kimin?

İlk bestesi '' Gelin Eyledim '' kaseti ile adını duyuran sanatçı daha sonra birçok başarılı türkü seslendirdi.

Gazeteilksayfa olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.



