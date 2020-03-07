Koronavirüs 100 binden fazla kişiye bulaştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, dünya genelinde 100 binden fazla kişiye bulaştı. Kovid-19 salgınıyla nedeniyle şu an kadar 3 bin 497 kişinin öldüğü, 57 bin 629 kişinin de iyileştiği belirtildi.