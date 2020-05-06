  • BIST 98.571
  • Altın 390,261
  • Dolar 7,1906
  • Euro 7,7713
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

"Koronavirüs 11 Eylül ve Pearl Harbor'dan daha kötü"

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde 72 binden fazla kişinin canına mal olan yeni tip koronavirüs (corona virüs) salgını için, "11 Eylül saldırılarından ve Pearl Harbor'dan daha kötü" değerlendirmesinde bulundu.
"Koronavirüs 11 Eylül ve Pearl Harbor'dan daha kötü"

Ulusal Hemşireler Günü dolayısıyla Oval Ofis'te Kovid-19 salgınıyla mücadele için çalışan hemşireler ile bir araya gelen Trump, burada gazetecilere açıklama yaptı. 

Trump, Kovid-19'un günün birinde tamamen yok olacağına inandığını kaydederek, "Ülkemiz tarihindeki en kötü saldırıyı yaşıyoruz. Bu, Pearl Harbor saldırısından daha kötü. 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezine yapılan saldırıdan da kötü. Böyle bir saldırı hiç olmamalıydı." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nü dağıtma fikrinden neden geri döndüğünün sorulması üzerine Trump, "Bu ekibi yakın zamanda dağıtabileceğimizi düşünüyordum. Ama görev gücünün bu kadar popüler olduğunu bilmiyordum. Ekibe bazı eklemeler yapacağız." dedi. 

Trump'a göre, önlemlerin gevşetilmesiyle daha fazla kişinin ölmesi ihtimaller dahilinde 

Ülkede virüs önlemlerinin yavaş yavaş gevşetilmeye başlandığına işaret eden Trump, "Bence okullar da açılmalı. Ancak özellikle de sağlık sorunları varsa, 60 yaş üzerindeki öğretmenler konusunda dikkatli olmalıyız." diye konuştu. 

Trump'a, ülkedeki önlemlerin gevşetilmesi durumunda ülkedeki Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerin 3 bine çıkacağına yönelik projeksiyonlar anımsatılarak, halkın bunu kabul edip etmediği soruldu. 

Trump ise bu soruyu, "İnsanlar savaşmak zorunda. Ülkemizi yıllarca eve kapatamayız. Daha fazla kişinin ölmeyeceğini umuyorum ama tabii ki ölmeleri de ihtimal dahilinde." şeklinde yanıtladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Koronavirüs 11 Eylül ve Pearl Harbor'dan daha kötü"06 Mayıs 2020 Çarşamba 21:34
  • Sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu06 Mayıs 2020 Çarşamba 20:36
  • D-100'deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:08
  • Koronavirüsle mücadelede ikinci dönem başladı06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:46
  • Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:29
  • Rus paralı askerlerin Hafter'e desteği BM raporlarına yansıdı06 Mayıs 2020 Çarşamba 16:49
  • İstanbul'da 2,5 milyon liralık tapuda sahtecilik girişimi engellendi06 Mayıs 2020 Çarşamba 16:46
  • Hafter'e bağlı milisler Trablus'ta sivilleri hedef aldı: 3 ölü, 19 yaralı06 Mayıs 2020 Çarşamba 16:31
  • Bakan Soylu'dan Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ne ziyaret06 Mayıs 2020 Çarşamba 16:24
  • Emniyet Genel Müdürü Aktaş: PKK terör örgütü ile mücadelede en iyi noktadayız06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti