Koronavirüs 40 mutasyon geçirmiş

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs (coro navirüs) salgını can almaya devam ediyor.

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bini aştı. Koronavirüs için aşı ve ilaç çalışmalarını yürüten bilim insanları ise koronavirüse dair pek çok yeni detayı keşfetmeye devam ediyor.

40 ADET MUTASYONA UĞRAMIŞ KORONAVİRÜS VAR

Daily Mail'de yer alan habere göre, İzlanda'daki bilim insanları ülkedeki koronavirüs hastalarından alınan örnekler aldı. Genetik sekans kullanarak, virüsün kaç mutasyon biriktirdiğini belirlediler.

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İzlanda'daki bilim insanları, incelemelerde 40 adet mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Koronavirüs risk grubundaki kişilerden alınan örneklerin bir kısmında koronavirüsün mutasyona uğradığı, bazılarında virüsün genomunda ufak değişiklikler yaşandığı ifade edildi.

ÜLKEYE NASIL GİRİŞ YAPTIĞI DA BELİRLENDİ

Habere göre İzlandalı bilim insanları koronavirüsü üç Avrupa ülkesine kadar da izleyebildi ve salgının ülkeye nasıl giriş yaptığını ortaya çıkardı. Çalışmaları yürüten DeCoda adlı şirketin direktörü Kári Stefánsson "Bir kısmı Avusturya'dan gelmiş. İkinci bir grup virüs İtalya'dakilerden gelmiş. Üçüncü virüs tipinin ise İngiltere'den geldiğini tespit ettik. 7 kişideki virüsün İngiltere kaynaklı olduğunu anladık.ve bunların oradaki bir futbol maçına gittiğini belirledik" dedi.

40 farklı virüs türünün üç ana merkezden gelmesi ve bu sayede virüslerin kaynaklarının öğrenilebilmesinin ilginç olduğunu belirten uzmanlar, "Koronavirüsün çok hızlıca mutasyona uğradığı biliniyor. Çin'den gelen örnekler olduğunu biliyorduk ve bu araştırma da bunu kanıtlamış oldu" dedi.

'BEKLEDİĞİMİZ GİBİ'

Lancaster Üniversitesi'nde bulaşıcı bir hastalık uzmanı olan Dr. Derek Gatherer ise bulgulara şaşırmadığını itiraf etti ve "Bu beklediğimiz gibi. Tüm virüsler mutasyon biriktirir, ancak bunların birçoğu tıbbi açıdan çok önemli. Enfeksiyon zincirlerinin kökenini takip etmek de oldukça değerli. Görünüşe göre İzlanda diğer Avrupa ülkelerinden çok az sayıda enfeksiyon ithal etti" dedi.

Kopenhag Üniversitesi İmmünoloji ve Mikrobiyoloji Bölümü'nden virolog Allan Randrup Thomsen ise ekibin tanımladığı sonuçların 'mantıklı' olduğunu söyledi.