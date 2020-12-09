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Koronavirüs aşıları evde uygulanabilir!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Çin menşeli koronavirüs aşısının Türkiye'ye geldikten sonra aşı merkezlerine dağıtımı konusunda Sağlık Bakanlığı'nın çalıştığını söyledi.
Koronavirüs aşıları evde uygulanabilir!

Doç. Dr. Kayıpmaz, Çin aşısının 11 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye gelmeye başlayacağını, Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu tarafından aşının ülke standartlarına uygunluğunun test edileceğini kaydetti. Bu sırada Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının da değerlendirileceğini ifade eden Doç. Dr. Kayıpmaz, "Eğer uygunluk bulunur ise erken kullanım izni verilecek ve onun ardından aşılanma başlayacak. Bu 2 haftalık bir süreç. Bizim için önemli olan aşının etkinliği ve güvenirliğidir. Etkin ve güvenilir olduğu ortaya konmuş her aşı bizim için değerlidir. Bu hastalıktan kurtuluş için elimizdeki en önemli çare aşı. Çünkü siz aşı vurulduğunuz zaman virüs ile karşılaşsanız dahi hastalığı daha hafif atlatabiliyorsunuz; vücudunuzda virüse karşı antikorlar hazır halde beklediği için. Bundan dolayı aşılanmanın önemi yadsınamaz" diye konuştu.

'ŞU AN İÇİN BU AŞILAR ETKİN VE GÜVENİLİR AŞILAR'

Doç. Dr. Kayıpmaz, geçmiş yıllara bakıldığında birçok hastalıktan kurtuluşun aşı sayesinde olduğuna dikkat çekerek, "Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel, ama idi. Çiçek hastalığı dolayısıyla ama olmuştu. 2 kardeşini çiçek hastalığından kaybetmişti. Şimdi çiçek aşısı var. Ve insanlar artık çiçek aşısı sayesinde hastalık ortadan kalktığı için şu anda böyle bir sorunla uğraşmıyor. Ama bundan 70-80 yıl geriye gittiğimizde bir çiçek hastalığı probleminin olduğunu görüyorsunuz. O yüzden aşılar bu bulaşıcı hastalıklardan korunmada bizim olmazsa olmazımız. Şu anda ön plana çıkan aşılarda zaten beklediğimiz, istediğimiz etkinlik düzeyinin üzerinde bir etkinliğin olduğu ilan edildi. Zaten Türkiye'de yapılacak değerlendirmenin ardından devreye girecek" dedi.

'EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA UYGULANABİLİR'

Doç. Dr. Kayıpmaz, aşıların erken kullanım izni aldıktan sonra aşı merkezlerine dağıtımının nasıl yapılacağı üzerinde Sağlık Bakanlığı'nın çalıştığına dikkat çekerek, "Sağlık Bakanlığı bu konu ile ciddi bir çalışma yürütüyor. Aşama aşama insanların aşı olması planlanmıştı. Öncelikle en yüksek riskteki kişiler aşılanacak. Aşıların kullanımı izni alması sonrasında bunlar belirlenecek. Sağlık kuruluşlarında, temel sağlık hizmetlerinin sunulduğu Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi gibi kuruluşlarda hatta ilk bekleyen hastalara Evde Sağlık Hizmetleri bağlamında bu aşılar uygulanabilir. Bunu en uç noktaya kadar taşıyabilecek şu anda dağıtım alt yapısı var. Bu mRNA aşılarında en büyük karşılaşılan sorun; ciddi bir soğukluk derecesi gerektiriyor aşının saklanacağı koşullar. Ondan dolayı belli başlı merkezler belirleniyor bu ülkelerde ve insanların o merkezlere gelip aşıyı olması tavsiye ediliyor. Yani donanımlı, kapasiteli hastanelerde bu iş yapılıyor. İnaktive aşısı bize bir avantaj olacak. Artı 2 eksi 8 derece arasında saklanabildiği için ülkenin en uç noktalarına kadar bu aşıyı götürebileceğiz" ifadelerini kullandı.

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