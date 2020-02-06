Koronavirüs aşısı 8 - 10 ay içinde geliştirilebilir

Rusya Sağlık Bakanı Murashko, koronavirüs aşısının 8-10 ay içerisinde geliştirilebileceğini açıkladı.

Çin’de görülmeye başlayan ve dünya genelinde büyük korkuya sebep olan koronavirüs salgınına karşı çalışmalar devam ediyor.

"HENÜZ İLK AŞAMADAYIZ"

Rus yetkililer koronavirüs aşısının 8-10 ay içerisinde geliştirilebileceğini belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, aşı geliştirme sürecinin kolay olmadığına vurgu yaparak, “Aşının geliştirilmesi 8 - 10 ay sürebilir. Klinik deneylerin henüz yapılmadığı ilk aşamadayız." ifadelerini kullandı.

RUS VE ÇİN'Lİ UZMANLAR BERABER ÇALIŞIYOR

Rusya’nın Çin Guangzhou Konsolosluğu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, “Rus ve Çinli uzmanlar koronavirüse karşı aşı geliştirmek için çalışmalara başladı.” ifadeleri kullanılmış, virüsün genomunun Pekin’den Moskova’ya gönderildiği de belirtilmişti.