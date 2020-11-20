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Koronavirüs aşısı için gönüllü kayıtlarına başlandı - Nasıl gönüllü olurum?

Türkiye'de ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanan koronavirüs aşısı gönüllü vatandaşlara da yapılabilecek.
Koronavirüs aşısı için gönüllü kayıtlarına başlandı - Nasıl gönüllü olurum?

Sağlık Bakanlığı, 15 Eylül’de ülkemizde 12 şehirde 25 merkezde Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlandığını yazılı açıklama ile duyurdu.

İlk etapta yüksek riskli konumunda bulunan sağlık çalışanları üzerinde uygulamalarına başlanan aşı, bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde 1237 doz aşı uygulandı. Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için uygulamalar normal riskli vatandaşlara da açıldı.

COVİD-19 AŞISI, GÖNÜLLÜ VATANDAŞLAR ÜZERİNDE UYGULANIYOR

Covid-19 aşısı uygulamalarına nasıl gönüllü olunur? Covid-19 aşısı uygulamalarına gönüllü olma şartları neler?

15 Eylül’de ülkemizde Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlıyor. Covid-19 aşısı uygulamasına gönüllü olacak olan vatandaşlar da aranan şartlar;

  • 18-59 yaş arasında olması gerekiyor
  • Önceden PCR ile pozitif COVID-19 tanısı olan​lar katılamaz
  • IgG veya IgM pozitif olan​lar katılamaz
  • Çalışma aşısına karşı bilinen alerjisi olan​lar katılamaz
  • Kadınlar için hamile veya emziren anneler katılamaz
  • Çalışmaya dahil edilmeden önceki altı ay içinde bir araştırma ürünü ile başka bir klinik araştırmaya katılmış olanlar Covid-19 aşısı uygulaması gönüllü olarak katılamazlar.

Koronavirüs aşısı uygulamasına gönüllü olacak vatandaşlar https://covid19asi.calismasi.info adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak kayıt yaptırabileceklerdir.

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