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Koronavirüs aşısı maymunlar üzerinde başarılı oldu

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs (corona virüs) aşısının maymunlar üzerindeki sonuçları açıklandı. Aşı enjekte edilen maymunların koronavirüsten etkilenmediği belirtildi.
Koronavirüs aşısı maymunlar üzerinde başarılı oldu

İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarının odağında bulunan Oxford Üniversitesi'nin aşısı, maymunlar üzerinde denendi ve başarılı oldu.

Geçtiğimiz ay ABD'deki bir tesiste 6 adet rhesus makak maymununa Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen aşıdan bir doz enjekte edildi.

HİÇBİRİSİ BELİRTİ GÖSTERMEDİ

Maymunlar, koronavirüs hastası olan diğerleriyle birlikte yaşamaya bırakıldı. Dört hafta boyunca, aşı enjekte edilen altı maymunun hiçbiri koronavirüs belirtisi göstermedi.

NTV'nin haberine göre araştırmayı yürüten Doktor Vincent Munster, "Rhesus makak maymunları genetik olarak insanlara en yakın tür" açıklamasını yaptı.

İNSANLAR ÜZERİNDE DENENMEYE BAŞLANDI

Bunun üzerine Oxford Üniversitesi aşının insan deneylerine geçen hafta başladı. Potansiyel aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.

İki gönüllüyle başlayan çalışmanın yöneticisi ve Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, ekibin aşıyı eylül ayında geliştireceğinden yüzde 80 oranında emin olduğunu belirtti.

ÇİN'DE DENENMEYE BAŞLANDI

Öte yandan, Çinli ilaç şirketi SinoVac da rhesus makak maymunlarını aşılamada başarılı oldu ve 144 insan katılımcısıyla testlere başlayacağını duyurdu.

Avrupa'da ise Alman Leukocare, İtalyan ReiThera ve Belçikalı Univercell şirketleri başka bir potansiyel aşı üzerinde birlikte çalışıyorlar ve önümüzdeki birkaç ay içinde insan testlerine başlayacaklarını açıkladılar.

Daha önce, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiyi enfekte eden virüsü durdurma çabalarına yeni araştırmaların katıldığını duyurmuş, dünya gelinde 83 koronavirüs aşısının geliştirildiğini bildirmişti.

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