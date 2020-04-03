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Koronavirüs aşısında sevindiren sonuç

53 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs ile ilgili umut verici bir haber ABD'deki Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geldi. Koronavirüsle savaşan antikorları üreten bir aşı geliştirildi. Aşının fareler üzerinde denendiği belirtildi.
Koronavirüs aşısında sevindiren sonuç

ABD'nin Pittsburgh kentinde fareler üzerinde yapılan aşı testlerinden umut verici sonuçlar alındı.

Reuters'ın aktardığına göre bilim insanları, aşının koronavirüs enfeksiyonunu önleyebilecek seviyelerde bir bağışıklı sistemi tepkisine sebep olduğunu duyurdu.

Potansiyel aşıyı geliştiren Pittsburgh Üniversitesi Tıp Okulu'ndaki ekip, SARS ve MERS gibi hastalıklara sebep olan Koronavirüs tiplerini inceleyerek geliştirme sürecini hızlandırdıklarını ifade etti.

Doçent doktor Andrea Gambotto, "Yeni tip Koronavirüs'le bağlantılı olan bu iki virüs bize belirli bir protein öğretti. Buna 'spike' proteini deniyor ve virüse karşı bağışıklık sağlamak için önemli" dedi ve ekledi: "Bu virüsle tam olarak nerede savaşmamız gerektiğini biliyoruz".

Araştırmacıların 'PittCoVacc' adı verdiği aşı, fareler üzerinde denendiğinde 2 hafta içerisinde virüsle mücadele edecek kadar antikor artışı sağladı.

Araştırmacılar duruma temkinli yaklaşılması gerektiğine de dikkat çekerek, "Bu bağışıklık sistemi tepkisinin ne kadar süreceği henüz bilinmiyor. Hayvanlar yeteri kadar uzun süre gözlemlenmedi" dedi.

Gambotto, parmak ucu büyüklüğünde bir bant parçası gibi görünen aşının ucunda şeker ve 'spike' proteininden yapılma 400 ufak iğne olduğunu ifade etti.

Dünyada şu ana kadar bir milyondan fazla kişide yeni tip Koronavirüs'e rastlandı ve 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Dünyanın birçok ülkesinde uzmanlar, salgını yavaşlatacak bir aşı bulmaya çalışıyor.

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